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Подельников Тесака приговорили по делу об убийстве мигрантов

Шесть соратников Тесака приговорили к заключению от 8 до 15 лет за убийство мигрантов
Марцинкевича (Тесака) и его сторонников обвиняли в убийстве четырех мигрантов в 2003 году, они не признали вину. Тело Тесака нашли в одиночной камере в 2020 году, адвокат говорил о следах пыток
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Максим Марцинкевич (Тесак) (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Шесть соучастников неонациста Максима Марцинкевича (Тесак) приговорены к лишению свободы за два эпизода двойного убийства, такое решение вынесла коллегия присяжных Сергиево-Посадского городского суда Московской области. Об этом сообщила Генпрокуратура.

Подсудимые признаны виновными по статье об убийстве двух и более лиц, совершенное организованной группой по мотивам национальной ненависти и вражды («а, ж, л» ч. 2 ст. 105 УК). Александр Лысенков получил восемь, а Максим Хотулев 10 лет лишения свободы, Павел Хрулев и Алексей Гудилин — по 13 лет, Семен Токмаков и Андрей Кайль — по 15. Всех отправят в колонию строгого режима.

Их обвиняли в убийствах, совершенных в 2003 году. По данным следствия, Марцинкевич, Токмаков, Кайль, Хрулев и Гудилин в сентябре—октябре в деревне Батюшково Смоленской области по мотивам национальной ненависти убили двух мужчин-мигрантов. Их заманили на дачу Тесака, где заставили принять снотворное, после чего одного зарубили топором, второго задушили.

Следующее убийство произошло в декабре того же года на территории заброшенной турбазы в Сергиево-Посадском районе: обеих жертв задушили. Преступление сняли на видео, выложили в интернет, а головы жертв отрезали и подбросили в Гольяново.

Во время следствия осужденные дали признательные показания, но после начала судебных заседаний отказались от них.

По этому же делу проходил сам Тесак, но в 2020 году его нашли мертвым в одиночной камере СИЗО № 3 Челябинской области. Следствие настаивает, что неонацист покончил с собой из-за чувства вины за убийства, в камере нашли две прощальные записки и письмо жене. Его адвокат Алексей Михальчик говорил об обнаружении отцом скончавшегося следов пыток на теле сына, в том числе отсутствие нескольких ногтей. Он заявил, что написанные Тесаком явки с повинной были сделаны под пытками.

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Позднее следователи обнаружили еще одну записку, в которой тот отрицает причастность к убийствам и сообщает, что оговорил других людей.

Марцинкевич был основателем националистической организации «Формат-18» (признана экстремистской и запрещена в России). В рамках последней он организовал проект «Оккупай педофиляй», участники которого ловили «на живца» педофилов и устраивали показательные издевательства над ними, записывая это на видео. В августе 2014-го Тесака приговорили к пяти годам за разжигание национальной и религиозной розни, а в 2018-м дали еще десять лет колонии строгого режима за нападение на людей.

Дело против него закрыли в феврале 2023 года.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Тесак Максим Марцинкевич убийства приговор неонацисты
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