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Politico узнала о подготовке ЕС к возможной эскалации между США и Китаем

Politico: ЕС готовится к возможной эскалации между США и КНР из-за Тайваня
Фото: Andy Wong / AP
Фото: Andy Wong / AP

Отношения между США и Китаем «могут без труда обостриться» на фоне возможного визита спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань и Евросоюз внимательно следит за ситуацией, сообщили источники Politico.

По словам неназванного высокопоставленного европейского дипломата, пока напряженность, появившаяся между Вашингтоном и Пекином, не вызывает беспокойства у НАТО, но «может усугубиться». В «худшем случае», отметил он, возможная эскалация может «отвлечь внимание США от ситуации на Украине».

Как азиатское турне Пелоси обострило отношения США и Китая
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Нэнси Пелоси

Очередной виток напряженности в отношениях США и Китая начался после того, как Пелоси отправилась в азиатское турне. Она посетит Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию. Источники CNN сообщили, что Пелоси также рассматривает возможность совершить визит на Тайвань.

В Китае эти планы раскритиковали. По словам представителя МИД страны Чжао Лицзяна, визит Пелоси на Тайвань «подорвет суверенитет и территориальную целостность Китая, серьезно повлияет на основу китайско-американских отношений и подаст неверный сигнал силам независимости Тайваня». Пекин также заявил о готовности принять ответные меры. Как сообщили источники Financial Times, Китай в частном порядке предупредил администрацию Байдена о возможных военных последствиях.

Тайвань объявил об отделении от Китая в 1949 году, во время гражданской войны. Пекин независимость острова не признает и считает его своей провинцией. Административный статус региона не урегулирован. 

США официально не признают независимость Тайваня и придерживаются так называемой политики «одного Китая», однако поддерживают торговые связи с Тайбэем.

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