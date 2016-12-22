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Захарова сообщила о получении от властей ЦАР данных о гибели журналистов
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Захарова сообщила о получении от властей ЦАР данных о гибели журналистов
Гибель журналистов в ЦАР, 16:40
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Захарова сообщила о получении от властей ЦАР данных о гибели журналистов
Правоохранительные органы ЦАР передали показания водителя, который перевозил погибших при нападении журналистов, заявила Захарова. По предварительным данным, речь идет о бандитском нападении
Цветы и фотографии погибших в Центральноафриканской Республике журналистов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

В Москве уже ознакомились с показаниями выжившего водителя убитых в Центральноафриканской республике (ЦАР) российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, рассказала РБК представитель МИД Мария Захарова.

«Водитель дал показания правоохранительным органам ЦАР. Они известны российской стороне. Я не уверена, что я имею право их подробно комментировать, но могу сказать, что водитель достаточно четко изложил суть произошедшего, описав его как бандитское нападение. Это были огнестрельные ранения, это было нападение», — сказала она.

Где и при каких обстоятельствах гибли российские журналисты. Фотогалерея Еще 4 фото
Фотогалерея

По словам Захаровой, местные правоохранители предупреждали журналистов, что ехать на север от Сибю опасно. «Мы получили от правоохранительных органов ЦАР информацию о том, что журналистов предупредили, что дальнейшее продвижение может быть сопряжено с опасностью и нападениями, так как там заканчивается зона ответственности официальных правоохранительных органов ЦАР», — добавила она.

Гибель российских журналистов в Центральной Африке. Главное
Общество

Материал дополняется

Автор: Александр Атасунцев.
Теги: Мария Захарова
Главное
МВД обнаружило новых членов «преступного сообщества» братьев Магомедовых Общество
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