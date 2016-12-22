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МИД рассказал о расследовании СК убийства журналистов в ЦАР
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МИД рассказал о расследовании СК убийства журналистов в ЦАР
Общество, 21:14
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МИД рассказал о расследовании СК убийства журналистов в ЦАР

К расследованию гибели российских журналистов из группы Орхана Джемаля в Центральноафриканской Республике подключился Следственный комитет (СКР). Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказала официальный представитель МИДа Мария Захарова.

«Я могу сказать, что в данное время подключился Следственный комитет Российской Федерации», — сказала Захарова (цитата по ТАСС).

По ее словам, к изучению обстоятельств произошедшего приступили и российские дипломаты в ЦАР. «На момент 20 часов вечера по Москве российские дипломаты, которые работают в ЦАР, находятся на опознании тел. Как только они завершат официальную процедуру опознания, Министерство иностранных дел сделает соответствующее заявление», — сообщила представитель ведомства.

Захарова подтвердила, что если МИД удостоверится в том, что погибшие действительно были гражданами России, ведомство окажет всю необходимую помощь в транспортировке их тел.

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Съемочная группа в составе военкорра Орхана Джемаля, оператора Кирилла Радченко и режиссера Александра Расторгуева снимала фильм о российских наемниках из ЧВК «Вагнер» в Центральной Африке. 31 июля их машина была остановлена неизвестными, устроившими засаду близ города Сибю. По автомобилю открыли огонь, в результате чего журналисты погибли. Выжить удалось лишь водителю.

Теги: Центральноафриканская Республика , Мария Захарова
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