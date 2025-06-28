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Война Израиля и Ирана ,  
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Хуситы заявили о новой ракетной атаке по израильскому городу Беэр-Шева

Сюжет
Война Израиля и Ирана
&laquo;Зульфикар&raquo;
«Зульфикар» (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Йеменские хуситы заявили о новой ракетной атаке по цели в городе Беэр-Шева в южной части Израиля. Об этом в телеграм-канале сообщил военный представитель йеменского шиитского движения «Ансар Алла» Яхья Сариа. По его словам, атака была осуществлена баллистической ракетой типа «Зульфикар».

По утверждению Сариа, ракета поразила цель в районе города Беэр-Шева. Он также отметил, что за прошедшую неделю хуситы провели несколько военных операции.

Хуситы — религиозно-политическое движение в Йеменской Арабской Республике. Они контролируют столицу Сану, а также западные и северные регионы страны, где проживает около 20 млн человек, что составляет примерно 70% населения Йемена.

Движение рассматривается как ключевой союзник Ирана на Аравийском полуострове. Западные государства обвиняют хуситов в получении военной и технической поддержки от Ирана и его региональных союзников, прежде всего от ливанской группировки «Хезболла», как минимум с 2009 года.

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Политика
Фото:Hamza Ali / IMAGO / Global Look Press

Ранее Сариа заявил, что поддержка США Израилю в его атаках на Иран означает «конфискацию свободы» и независимости народов региона.

Также он пообещал помощь «любой арабской или исламской стране», подвергшейся агрессии Израиля.

Вооруженный конфликт между Израилем и Ираном начался 13 июня после израильской операции, связанной с подозрениями по ядерной программе Тегерана. Иран ответил ракетными ударами по Израилю.

В ночь на 22 июня США вступили в конфликт Израиля и Ирана и нанесли удары по трем иранским ядерным объектам — в Исфахане, Фордо и Натанзе. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана ответил операцией против военных баз США в Катаре и Ираке. В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп сообщил о том, что Иран и Израиль договорились заключить перемирие, днем того же дня иранский телеканал Press TV объявил о начале режима прекращения огня между Ираном и Израилем.

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Теги
Плугина Ирина
хуситы Израиль Иран ракетный удар
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