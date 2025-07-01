В Баку сообщили о ликвидации двух ОПГ с участием россиян

Полиция в Баку объявила о раскрытии двух ОПГ с участием граждан России. Накануне в Азербайджане были задержаны российские журналисты. Отношения между странами обострились после задержаний азербайджанцев в Екатеринбурге

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В Баку обезвредили две организованные преступные группы (ОПГ) с участием россиян, пишет Report.az.

Их подозревают в транзите наркотиков из Ирана, онлайн-торговле запрещенными веществами и кибермошенничестве.

На фотографиях, опубликованных агентством, видно, как силовики надевают наручники на лежащих на земле людей с заведенными за спину руками, а затем ведут задержанных уже в наручниках.

Накануне в редакцию издания Sputnik в Азербайджане пришла полиция, задержаны семь человек, двое арестованы. После этого МВД страны возбудило дело о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, приобретенного преступным путем.

МИД России «в связи с недружественными действиями Баку и незаконным задержанием журналистов» 30 июня вызвал посла Азербайджана.

Отношения Москвы и Баку обострились после того, как в России прошли массовые задержания азербайджанцев. В конце июня в Екатеринбурге задержали полсотни граждан Азербайджана. Во время оперативных мероприятий два человека скончались.

МИД Азербайджана тогда выразил России «решительный протест», призвал Москву провести «срочное расследование» и «в кратчайшие сроки привлечь к ответственности виновных в этом неприемлемом насилии».

Российский МИД объяснил, что задержания проводились в рамках расследования уголовных дел по факту «тяжких преступлений», а в Кремле подчеркнули, что действия правоохранительных органов не могут быть поводом для дипломатических демаршей.

Союз журналистов России осудил задержание сотрудников Sputnik и назвал его «атакой на свободу слова, но и намеренным шагом, направленным на ухудшение межгосударственных отношений». Гендиректор «России сегодня» Дмитрий Киселев также назвал несправедливой ситуацию с представительством Sputnik в Азербайджане.