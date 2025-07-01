В Екатеринбурге суд арестовал шестого фигуранта дела о заказных убийствах

В Екатеринбурге арестован шестой участник этнической группы по делу об убийствах

Бакир Сафаров (Фото: Ирина Семенова / РИА Новости)

Ленинский суд Екатеринбурга поместил под стражу по 19 июля 2025 года включительно Бакира Мехди оглы Сафарова, обвиненного по п. «ж» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса (убийство группой лиц по предварительному сговору). Об аресте мужчины ходатайствовало следствие, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

«Постановление суда не вступило в законную силу» — уточнили в пресс-служб.

Ранее, 29 июня, тот же Ленинский суд отправил в СИЗО до 19 июля включительно и других фигурантов этого дела, состоящих в азербайджанской диаспоре, — Мазахира, Акифа и Аяза Сафаровых, а также Ахлимана Гянджиева и Шахина Лалаева. Всем предъявлено то же обвинение, что Бакиру Сафарову.

По версии следствия, все они входили в состав этнической преступной группы, причастной к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство, совершенных в Екатеринбурга в 2001, 2010, 2011 годах, отметили в суде.

В конце июня силовики задержали в Екатеринбурге более 50 уроженцев Азербайджана в рамках расследования серии убийств в городе.

Арестованные, как считает следствие, причастны к убийству выходца из Азербайджана Юниса Пашаева в 2001 году и гражданина этой страны, владельца овощебазы Икрама Гаджиева в 2011-м, а также к покушению на предпринимателя Фехруза Ширинова в 2010 году.

Во время оперативных мероприятий скончались братья Зияддин и Гусейн Сафаровы, владельцы кафе «Каспий». Их тела доставили в Баку, где провели судмедэкспертизу. Согласно ее результатам, 60-летний Гусейн скончался в результате «посттравматического и постгеморрагического шока», а 55-летний Зияддин — в результате «посттравматического шока, возникшего на фоне многочисленных полученных травм», говорится в сообщении Генпрокуратуры Азербайджана.