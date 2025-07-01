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В Ереване предложили обсудить прекращение вещания российских каналов

Симонян: надо серьезно обсудить прекращение вещания российских каналов в Армении
В Ереване считают, что высказывания российских журналистов вредят отношениям России и Армении. В частности, там недовольны комментариями по поводу ареста бизнесмена Карапетяна
Ален Симонян
Ален Симонян (Фото: Gints Ivuskans / Shutterstock)

Спикер парламента Армении Ален Симонян назвал российских журналистов «дегенератами», которые нагнетают атмосферу и негативно влияют на армяно-российские отношения. Он заявил, что настало время всерьез обсудить вопрос прекращения вещания российских телеканалов в армянском мультиплексе.

«Программы этих манкуртов давно закрыты в нашей стране, их въезд в страну тоже. Однако если их госканалы позволяют себе вмешиваться во внутренние дела Армении, может, мы тоже должны закрыть их доступ в квартиры наших граждан», — заявил Симонян (цитата по InfoPort.am).

По его словам, все, кто заявляет, что ситуация в Армении влияет на отношения с Россией, явно слушают российских ведущих.

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В середине июня МИД Армении направил России ноту из-за вмешательства во внутренние дела республики после высказываний, связанных с делом против главы группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна. Он находится под арестом. В качестве примеров издание Armenia Today приводило слова телеведущего Владимира Соловьева и главреда RT Маргариты Симоньян. Последняя в 2022 году говорила, что ей запретили въезд в Армению.

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Теги
Армения Ален Симонян журналисты Россия
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