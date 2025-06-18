Армения ответила нотой на высказывания в России о деле Карапетяна

Армения сочла вмешательством в свои дела высказывания в России о деле Карапетяна

МИД Армении оценил высказывания о деле против миллиардера Карапетяна со стороны известных россиян, например Соловьева и Симоньян, как вмешательство во внутренние дела страны

Самвел Карапетян (Фото: Роман Шеломенцев / РБК)

Армения направила России официальную ноту из-за вмешательства во внутренние дела республики после высказываний, связанных с делом против главы группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна, сообщил глава армянского МИДа Арарат Мирзоян, передает Armenia Today․

«Вчера в эфире российского телевидения прозвучали неприемлемые призывы, искаженные оценки и личные оскорбления, в том числе в адрес руководства Армении. Сразу после этого аналогичные высказывания прозвучали от российских политиков-депутатов и представителей большинства в правительстве», — сказал Мирзоян.

Министр отметил, что это противоречит традиционной дружбе между Арменией и Россией и документам, регулирующим отношения двух стран.

В качестве примера одного из подобных высказываний портал приводит слова телеведущего Владимира Соловьева о том, что Карапетян подвергается «беспрецедентному давлению со стороны продажной, подлой, ничтожной власти» Армении. Кроме того, критически ситуацию с Карапетяном оценила и главред RT Маргарита Симоньян.

«[Премьер-министр Никол] Пашинян, делающий вид, что он радетель всех армян, прямо сейчас в Армении пытается арестовать настоящего радетеля всех армян, Самвела Карапетяна. <...> Смотри-ка, как бы тебе самому не оказаться с чем-нибудь очень неприятным во рту», — написала она в телеграм-канале.

59-летний Карапетян — владелец компании «Ташир Групп» и миллиардер (состояние $3,2 млрд по версии российского Forbes). Компания носит название в честь его родного города в Армении. В 1990-х начал бизнес в России, открывая рестораны и магазины «Ташир». Потом в группу компаний были включены торговые центры, различные предприятия и другие активы. Сейчас в ее контур входят, например, торговые центры «Рио» и Фора-банк. В Армении группе принадлежат «Электрические сети», обеспечивающие более 1 млн потребителей.

17 июня стало известно об обысках у Карапетяна в его ереванском доме. В ночь на 18 июня он уехал из дома в сопровождении силовиков. В тот же день СК Армении попросил суд арестовать Карапетяна, обвинив его в «публичных призывах к захвату власти».

Уголовное дело против Карапетяна связано с его поддержкой Армянской апостольской церкви, которую в последнее время критикует Пашинян. Адвокаты отметили, что обвинения основаны на интервью миллиардера, где он сказал, что «по-своему» примет участие в разрешении ситуации вокруг церкви. Карапетян отверг, что призывал к участию «в каких-либо политических процессах», сказал защитник бизнесмена. Церковь призвала прекратить преследование миллиардера.