Глава RT Симоньян сообщила, что ей запретили въезд в Армению

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что власти Армении запретили ей въезд в страну.

«[Депутату Госдумы] Константину Затулину, много лет яростно поддерживающему Армению, нынешний начальник Армении запретил въезд в Армению. Мне, кстати, тоже», — написала она в телеграм-канале.

Ранее, 25 октября, на корпоративную почту депутата от «Единой России», первого замглавы комитета по делам СНГ Константина Затулина пришло письмо от начальника управления внешних связей Национального Собрания (парламента) Армении Тиграна Сейраняна.

В нем говорилось, что его приезд в Армению будет нежелательным. «Ваши публичные высказывания последнего периода в адрес Республики Армения наносят ущерб развитию дружественных и союзнических отношений между нашими государствами», — отметил Сейранян в письме.

О том, что Затулину запретили въезд в Армению, ранее сообщила газета «Айкакан жаманак». По данным издания, депутат в своих публичных интервью «неоднократно обвинял власти Армении в поражении в 44-дневной войне», заявлял, что премьер-министр страны Никол Пашинян должен покинуть свой пост.