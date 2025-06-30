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Военная операция на Украине ,  
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Келлог заявил, что слова Пескова о переговорах «звучат по-оруэлловски»

Келлог обвинил Россию в затягивании переговоров с Украиной и призвал к перемирию
Сюжет
Военная операция на Украине
Спецпосланник президента США Келлог заявил, что утверждения о затягивании мирных переговоров США и Украиной не имеют оснований. В Кремле говорили, что ожидают ясности в вопросе подготовки переговоров с Украиной
Киг Келлог
Киг Келлог (Фото: photowalking / Shutterstock)

Заявления пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о мирных переговорах «звучат по-оруэлловски», написал специальный посланник президента США Киг Келлог на своей странице в X.

Как добавил Келлог, утверждения о затягивании мирных переговоров США и Украиной не имеют оснований. Он также призвал к немедленному прекращению огня и переходу к трехсторонним переговорам и мире.

«Россия не может продолжать тянуть время», — написал Келлог.

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Фото:Олег Петрасюк / 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Украина и Россия возобновили переговоры, проведя в Стамбуле две встречи — 16 мая и 2 июня. На последних переговорах стороны обменялись меморандумами с предложениями по прекращению огня. Путин назвал эти документы прямо противоположными друг другу, но отметил, что для поиска пути решения и нужны переговоры.

Ранее Песков заявил, что сроки третьего раунда переговоров Москвы и Киева определят в ближайшее время. Как он подчеркнул, ускорение переговоров зависит от позиции Украины, а также насколько эффективно будут дальше продолжаться посреднические усилия Вашингтона. Накануне пресс-секретарь сказал, что Кремль ожидает ясности в вопросе подготовки переговоров с Украиной.

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Персоны
Полина Харчевникова
Кит Келлог США Дмитрий Песков мирные переговоры Украина
Кит Келлог фото
Кит Келлог
политик, военный, спецпосланник президента США по урегулированию на Украине
12 мая 1944 года
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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