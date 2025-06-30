Келлог заявил, что слова Пескова о переговорах «звучат по-оруэлловски»
Заявления пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о мирных переговорах «звучат по-оруэлловски», написал специальный посланник президента США Киг Келлог на своей странице в X.
Как добавил Келлог, утверждения о затягивании мирных переговоров США и Украиной не имеют оснований. Он также призвал к немедленному прекращению огня и переходу к трехсторонним переговорам и мире.
«Россия не может продолжать тянуть время», — написал Келлог.
Украина и Россия возобновили переговоры, проведя в Стамбуле две встречи — 16 мая и 2 июня. На последних переговорах стороны обменялись меморандумами с предложениями по прекращению огня. Путин назвал эти документы прямо противоположными друг другу, но отметил, что для поиска пути решения и нужны переговоры.
Ранее Песков заявил, что сроки третьего раунда переговоров Москвы и Киева определят в ближайшее время. Как он подчеркнул, ускорение переговоров зависит от позиции Украины, а также насколько эффективно будут дальше продолжаться посреднические усилия Вашингтона. Накануне пресс-секретарь сказал, что Кремль ожидает ясности в вопросе подготовки переговоров с Украиной.
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