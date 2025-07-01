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Военная операция на Украине ,  
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Эксклюзив

Гладков рассказал об анархии из-за отселения администрации в приграничье

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Военная операция на Украине
Сюжет
Эксклюзивы РБК
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков в интервью РБК объяснил «истощением» отставку главы приграничного Грайворонского района и заявил об отсутствии к нему больших претензий

Гладков рассказал об анархии из-за отселения администрации в приграничье
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В Грайворонском районе из-за отселения администрации одного из сел в период активных боевых действий жители пожаловались на анархию, рассказал в интервью РБК губернатор Вячеслав Гладков. В итоге администрацию вернули, а главу района поменяли.

«У нас были, к сожалению, моменты, когда мы — не в Шебекино, а в другом районе — приняли решение и отселили администрацию. И все, все село сразу стало уходить: «Отселяйте. Власть ушла — жизнь уйдет». Я приехал, хожу по улицам, захожу в магазин, мне владелец магазина говорит: «Вячеслав Владимирович, у нас анархия. <...> Конечно, ситуацию сразу поправили», — вспомнил Гладков.

Он подтвердил, что речь идет о Грайворонском городском округе, и пояснил, что «были приняты управленческие решения в части руководства района».

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Фото:Мария Лисицына / РБК

В конце мая Гладков сообщил, что глава Грайворонского района Геннадий Бондарев покинет свою должность. За несколько дней до этого он раскритиковал его работу, в том числе решение закрыть администрацию села Мокрая Орловка, что «привело к ощущению брошенности у жителей». Село постоянно подвергается обстрелам. Весной 2023 года его жителей отселяли из-за зачистки последствий захода украинской ДРГ на территорию Белгородской области, а в 2024 году жителям предлагали покинуть свои дома из-за участившихся обстрелов.

«Я не могу сказать, что у меня большие претензии к предыдущему руководству Грайворонского округа, — подчеркнул Гладков в интервью РБК. — Потому что Геннадий Иванович Бондарев молодец, он пережил такое количество заходов ДРГ, такое количество обстрелов, столько жилья восстановил, столько людей спас, что здесь предъявлять претензии нельзя. Просто зачастую у людей есть предел вот где-то внутренний. Когда не ошибки допускаются, а когда, наверное, истощение происходит».

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Губернатор обратил внимание, что «ротация» была проведена также в Шебекинском городском округе (Владимир Жданов ушел на пост главы Старооскольского городского округа) и Краснояружском районе (Андрей Миськов возглавил Новооскольский округ).

Грайворонский район — один из приграничных районов Белгородской области, он регулярно подвергается атакам беспилотников. Удары с помощью дронов наносятся и по другим районам. 30 июня беспилотник атаковал школу в селе Таврово Белгородского района, 21 июня при ударе беспилотника по автомобилю пострадала семейная пара, 17 июня в Белгородской области погиб глава Гончаровского поселения Суджанского района Курской области Александр Гаркавенко, который ехал на автомобиле.

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Мария Лисицына Мария Лисицына, Илья Доронов
Белгородская область Грайворон Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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