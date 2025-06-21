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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородской области семейная пара пострадала при атаке дрона на машину

Сюжет
Военная операция на Украине

В Борисовском районе Белгородской области семейная пара пострадала при атаке украинского беспилотника на автомобиль, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков. 

«На участке автодороги Новоалександровка — Становое движущийся легковой автомобиль подвергся атаке вражеского дрона», — говорится в сообщении губернатора. Огонь полностью уничтожил машину.

С минно-взрывными и баротравмами мужчина и женщина были доставлены в районную больницу.

Гладков сообщил об атаке беспилотника на Белгород
Политика

После начала военной операции на Украине российские регионы периодически подвергаются атакам беспилотников ВСУ.

Ранее, 17 июня, Гладков сообщил о гибели главы Гончаровского поселения Суджанского района Курской области Александра Гаркавенко в результате атаки украинского беспилотника. Мужчина ехал в Белгородскую область. По данным властей, дрон атаковал движущийся автомобиль Гаркавенко в районе села Борисполье Ракитянского района.

От полученных ранений чиновник скончался на месте.

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Плугина Ирина
Белгородская область Вячеслав Гладков беспилотники Военная операция на Украине
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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