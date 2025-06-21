В Белгородской области семейная пара пострадала при атаке дрона на машину

В Борисовском районе Белгородской области семейная пара пострадала при атаке украинского беспилотника на автомобиль, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

«На участке автодороги Новоалександровка — Становое движущийся легковой автомобиль подвергся атаке вражеского дрона», — говорится в сообщении губернатора. Огонь полностью уничтожил машину.

С минно-взрывными и баротравмами мужчина и женщина были доставлены в районную больницу.

После начала военной операции на Украине российские регионы периодически подвергаются атакам беспилотников ВСУ.

Ранее, 17 июня, Гладков сообщил о гибели главы Гончаровского поселения Суджанского района Курской области Александра Гаркавенко в результате атаки украинского беспилотника. Мужчина ехал в Белгородскую область. По данным властей, дрон атаковал движущийся автомобиль Гаркавенко в районе села Борисполье Ракитянского района.

От полученных ранений чиновник скончался на месте.