Гладков: курский чиновник погиб при ударе дрона в Белгородской области

Гладков сообщил о гибели курского чиновника при ударе дрона

Александр Гаркавенко (Фото: Администрация Гончаровского сельсовета)

Глава Гончаровского поселения Суджанского района Курской области Александр Гаркавенко погиб в результате атаки украинского дрона, под которую он попал, когда ехал на автомобиле в Белгородской области, сообщил Вячеслав Гладков.

«Вооружённые силы Украины с помощью дрона нанесли целенаправленный удар по легковому автомобилю на участке дороги в районе села Борисполье Ракитянского района. От полученных ранений мужчина скончался на месте», — написал Гладков.

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