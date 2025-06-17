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Политика ,  
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Гладков сообщил о гибели курского чиновника при ударе дрона

Гладков: курский чиновник погиб при ударе дрона в Белгородской области
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Александр Гаркавенко (Фото: Администрация Гончаровского сельсовета)

Глава Гончаровского поселения Суджанского района Курской области Александр Гаркавенко погиб в результате атаки украинского дрона, под которую он попал, когда ехал на автомобиле в Белгородской области, сообщил Вячеслав Гладков.

«Вооружённые силы Украины с помощью дрона нанесли целенаправленный удар по легковому автомобилю на участке дороги в районе села Борисполье Ракитянского района. От полученных ранений мужчина скончался на месте», — написал Гладков.

Материал дополняется.

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