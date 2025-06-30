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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородской области дрон ВСУ ударил по сельской школе

Под Белгородом дрон ВСУ пробил стену одного из классов в сельской школе
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Paula Bronstein / Getty Images
Фото: Paula Bronstein / Getty Images

В селе Таврово в Белгородской области украинский беспилотник ударил по социальному объекту, сообщил губернатор Вячеслав Гладков утром в понедельник 30 июня. У здания есть повреждения, о пострадавших Гладков не сообщил.

«Вражеским беспилотником атакован социальный объект в селе Таврово Белгородского района. В здании пробита стена и поврежден потолок» — написал Гладков в своем телеграм-канале. По его словам, этим же утром обстрелу ВСУ и атаке беспилотника подверглась территория двух предприятий в Шебекино. Там повреждены три грузовых и один легковой автомобили, часть кровли здания.

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Фото:Пелагия Тихонова / РИА Новости

Издания «Бел.Ру» уточняет, что удар БПЛА в Таврово пришелся по зданию школы «Формула успеха» и публикует фото и видео здания, снятые местными жителями. На кадрах видно, что дрон пробил стену одного из классов на нижнем этаже.

На видео, снятом внутри поврежденного класса, можно разглядеть валяющиеся на полу куски бетона и штукатурки. За кадром очевидец поясняет, что в классе в момент удара утром никого не было. Также автор видео говорит, что в помещении чувствуется сильный запах дыма.

В администрации села Таврово ТАСС пояснили, что «в начале 11-го коптер попал в один из классов, внутри никого не было, он не сдетонировал».

Муниципальная средняя школа «Формула Успеха» в Таврово в Белгородском районе открыла свои двери 1 сентября 2022 года. В ней обучаются 1354 учащихся с 1 по 11 классы, скомплектованы 52 класса, говорится на сайте образовательного

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Денис Малышев
Военная операция на Украине Белгородская область БПЛА Школа Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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