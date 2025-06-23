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Военная операция на Украине ,  
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Гладков заявил о повреждении в регионе более 600 вышек сотовой связи

В Белгородской области 600 сотовых вышек были повреждены ВСУ с февраля 2022 года
Сюжет
Военная операция на Украине

Гладков заявил о повреждении в регионе более 600 вышек сотовой связи
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В Белгородской области с начала военной операции на Украине вышки сотовой связи были повреждены не менее 600 раз в результате ударов ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, более 400 мачтовых конструкций за это время удалось восстановить.

«Базовые станции сотовой связи — одна из приоритетных целей для врага. В результате атак ВСУ страдают мирные жители приграничья. Оставаясь без связи, они не могут связаться с родными или вызвать помощь», — пояснил глава региона. По его данным, за прошлую неделю были выведены из строя 18 станций, 15 — отремонтировали.

Для ремонта и охраны оборудования власти привлекают бойцов подразделения «Орлан». Гладков разместил в телеграм-канале видео с рассказом одного из сотрудников «Орлана» о его работе. По словам мужчины, который не представился, к месту расположения поврежденной вышки обычно выдвигаются две группы. Одна забирается наверх и ведет технические работы, другая остается внизу и обеспечивает прикрытие. Ремонт может занимать от получаса до суток.

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Специализированное государственное унитарное предприятие (СГУП) «Орлан» было создано в октябре 2024 года и зарегистрировано в городе Губкин Белгородской области. Согласно сайту регионального правительства, отряд взаимодействует с Росгвардией и выполняет задачи по защите населения и важных объектов на территории области.

С начала 2025 года на счету подразделения более 1100 сбитых дронов. В июне для выполнения боевых задач губернатор передал отряду 13 бронированных автомобилей, которые оснастят средствами радиоэлектронной борьбы с БПЛА.

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Денис Малышев
Вячеслав Гладков Военная операция на Украине ВСУ сотовая связь БПЛА
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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