Как поссорился Дональд Трамп с Илоном Маском. Переписка

3 июня Маск в соцсети X назвал «безобразием» законопроект президента о расходах конгресса. 5 июня в полдень (19:01 мск) Трамп попросил Маска критиковать президента, а не закон. Последовала заочная перепалка, ее ход — в графике РБК