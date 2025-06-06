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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Как поссорился Дональд Трамп с Илоном Маском. Переписка

Илон Маск и Дональд Трамп заочно поссорились
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
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Инфографика РБК
3 июня Маск в соцсети X назвал «безобразием» законопроект президента о расходах конгресса. 5 июня в полдень (19:01 мск) Трамп попросил Маска критиковать президента, а не закон. Последовала заочная перепалка, ее ход — в графике РБК

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