Bild назвал срок начала Израилем наземной операции против «Хезболлы»

Издание пишет, что все больше стран призывают своих граждан немедленно покинуть Ливан на фоне риска эскалации конфликта. Ранее МИД Израиля пообещал «необходимые решения» в ответ на атаки «Хезболлы»

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Прервать дипломатическим путем серию атак проиранской шиитской организации «Хезболла» становится все менее вероятным, плэтому Израиль может начать операцию против баз группировки в Южном Ливане на третьей или четвертой неделе июля, пишет Bild со ссылкой на западных дипломатов.

На фоне роста опасности эскалации все больше государств призывают своих граждан немедленно покинуть Ливан, пишет Bild. В частноти, глава МИД Германии Анналена Бербок посоветовала это сделать, потому что «нельзя исключать дальнейшего обострения ситуации и расширения конфликта». 29 июня Саудовская Аравия призвала своих граждан покинуть Ливан как можно скорее. Посол России в Ливане Александр Рудаков также предостерег россиян от поездок сюда — «воздержаться от этого всего, пока ситуация на юге Ливана не успокоится».

NBC сообщил, что Вашингтон готовится к эвакуации своих граждан в случае усиления боевых действий между Израилем и «Хезболлой» и США перебрасывают военных ближе к границе Израиля и Ливана.

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что не удивится, если «ситуация выйдет из-под контроля», передает Bild. Глава Минобороны США Ллойд Остин предупредил, что «провокации» «Хезболлы» «угрожают втянуть израильский и ливанский народы в войну, которой они не хотят».

Впрочем, ранее глава министерства обороны Израиля Йоав Галант выступил с заявлением, что Израиль готов к переговорам. «Мы должны обсудить готовность к любому возможному сценарию», — также предупредил он. The Washington Post сообщила, что сотрудники администрации президента США попросили Катар, который выступил посредником в переговорах между Израилем и ХАМАС, помочь в урегулировании конфликта на границе Израиля и Ливана.

«Ситуация может обостриться в любой момент», — отметил Ашер Фредман, старший научный сотрудник Израильского института национальной безопасности и сионистской стратегии «Мисгав», передает Bild. Израиль может начать наступление на «Хезболлу», но «проблема в том, что в этом случае существует вероятность прямой войны с Ираном», — предупредил эксперт.

После начала войны между Израилем и ХАМАС в октябре «Хезболла» начала регулярно наносить удары по северным районам еврейского государства. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обстреливает позиции группировки. 18 июня она утвердила оперативные планы наступления на территории Ливана. Глава израильского МИДа Исраэль Кац пообещал «необходимые решения» из-за атак «Хезболлы».