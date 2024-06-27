МИД предостерег россиян от поездок в Ливан

Бейрут, Ливан (Фото: Roudy Doumit / Getty Images)

Посольство России в Бейруте рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Ливан, заявил посол России в этой стране Александр Рудаков.

«Мы все-таки рекомендуем для наших россиян, для российских граждан, которые хотели бы приехать в Ливан <...> воздержаться от этого всего, пока вся ситуация на юге Ливана не успокоится», — цитирует слова посла ТАСС.

18 июня армия Израиля (ЦАХАЛ) утвердила оперативные планы наступления на территории Ливана. Ливанская «Хезболла» заверила в готовности к тотальной войне, с начала войны между Израилем и ХАМАС она наносит удары по северным районам еврейского государства, между ЦАХАЛ и этой группировкой периодически происходят перестрелки.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил «глубокую обеспокоенность» по поводу эскалации между Израилем и «Хезболлой» и призвал не допустить, чтобы «Ливан стал еще одной Газой».

США заверили Израиль в полной готовности помочь в случае полномасштабной войны с «Хезболлой» 22 июня 2024 года.