МИД предостерег россиян от поездок в Ливан
Посольство России в Бейруте рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Ливан, заявил посол России в этой стране Александр Рудаков.
«Мы все-таки рекомендуем для наших россиян, для российских граждан, которые хотели бы приехать в Ливан <...> воздержаться от этого всего, пока вся ситуация на юге Ливана не успокоится», — цитирует слова посла ТАСС.
18 июня армия Израиля (ЦАХАЛ) утвердила оперативные планы наступления на территории Ливана. Ливанская «Хезболла» заверила в готовности к тотальной войне, с начала войны между Израилем и ХАМАС она наносит удары по северным районам еврейского государства, между ЦАХАЛ и этой группировкой периодически происходят перестрелки.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил «глубокую обеспокоенность» по поводу эскалации между Израилем и «Хезболлой» и призвал не допустить, чтобы «Ливан стал еще одной Газой».
США заверили Израиль в полной готовности помочь в случае полномасштабной войны с «Хезболлой» 22 июня 2024 года.
Названо количество пострадавших при крушении поезда в Коми
Стала известна вероятная причина аварии с поездом в Коми. Подробности
Видео с места крушения пассажирского поезда
«Он направил автомат на меня». Очевидец рассказал об атаке террористов в Дагестане
Степашин заявил, что российские военнослужащие «подчас побираются»
Финляндия впервые сообщила, что обучала украинских военных на своей территории
ЕС закрыла самую большую лазейку в санкциях против России
Захарова сообщила, что Россия готова восстанавливать дипотношения с Грузией
«Сбер» выведет из обращения карты Maestro. Что это значит
Пошлину на «недружественное вино» предложили повысить. Насколько оно подорожает
ЦБ подумает об ответственности для блогеров за рекламу IPO
В США трансплантировали почку находившемуся в сознании мужчине