NBC узнал о планах США по эвакуации в случае войны Израиля с Ливаном

Фото: Ayal Margolin / Reuters

США готовятся к эвакуации своих граждан в случае усиления боевых действий между Израилем и ливанской «Хезболлой». Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на трех представителей Минобороны США и бывшего американского чиновника, знакомого с планами.

В качестве подготовки к эвакуации США перебрасывают свои военные силы ближе к границе Израиля и Ливана. Так, по данным американского Корпуса морской пехоты, десантный корабль Wasp и морские пехотинцы из 24-го экспедиционного подразделения, способного проводить специальные операции, в среду, 26 июня, вошли в Средиземное море. Они должны присоединиться к десантному кораблю-доку Oak Hill и еще одному кораблю из их группы десантной подготовки.

По словам официальных лиц, Wasp будет действовать в Восточном Средиземноморье, чтобы быть готовым к отправке военной помощи и к другим миссиям. Знакомый с планами американский чиновник рассказал NBС, что Wasp и экспедиционное подразделение морской пехоты также предназначены для демонстрации военной мощи и сдерживания региональной эскалации.

Кроме того, США также ведут переговоры с ближайшими союзниками по координации эвакуации и любых военных операций коалиции, сообщил представитель Пентагона.

По оценкам Госдепартамента, в 2022 году в Ливане проживали 86 тыс. американцев. В четверг, 27 июня, посольство США в Бейруте предупредило своих граждан пересмотреть вопрос о поездке в Ливан.

Ливанская группировка «Хезболла» после начала войны между Израилем и ХАМАС наносит удары по северным районам еврейского государства. Между Армией Израиля и этой группировкой периодически происходят перестрелки, в том числе на границе. Израильские политики не раз предупреждали, что могут начать активные боевые действия, если «Хезболла» не прекратит обстрелы.

В середине июня 2024 года Армия Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что утвердила оперативные планы наступления на территории Ливана. До этого глава израильского МИДа Исраэль Кац пообещал уничтожить «Хезболлу» в случае тотальной войны.