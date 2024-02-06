 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Суд отказал Трампу в уголовном иммунитете

Суд в США отказал Трампу в иммунитете по делу об отмене выборов 2020 года
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: David Dee Delgado / Reuters)

Кандидат в президенты США Дональд Трамп не имеет иммунитета от судебного преследования за попытку отмены результатов выборов 2020 года, соответствующее решение вынес федеральный апелляционный суд, сообщает CNN.

«Для целей этого уголовного дела бывший президент Трамп стал гражданином Трампом, обладая всеми средствами защиты, присущими любому другому обвиняемому по уголовному делу. Но любой иммунитет, который мог защитить его, пока он занимал пост президента, больше не защищает его от этого преследования», — говорится в решении суда.

Решение приняла коллегия из трех судей единогласно.

Трамп адресовал оскорбление Байдена всем своим сторонникам
Политика
Дональд Трамп

Суд по попытке отменить результаты выборов 2020 года начнется 4 марта 2024 года. Защита просила перенести его рассмотрение на апрель 2026 года, на период после новых президентских выборов в США.

Материал дополняется

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Что известно о покупателях «Яндекса». Подробности

«У них есть последний шанс». Глава Emirates раскритиковал Boeing за качество самолетов

В какие страны россияне чаще всего выезжали в 2023 году. Инфографика

Спрос на золото на высоком уровне. Сколько слитков купили россияне в 2023 году

Российский космонавт побил мировой рекорд по пребыванию на орбите. Видео

Кологривый сыграет главную роль в комедии по знаменитому советскому мультфильму

По каким критериям молодые покупатели выбирают квартиры. Исследование

В России подешевел один из самых популярных кроссоверов. Новые цены

Дивиденды российских компаний. Кто объявил и сколько
Теги
Дональд Трамп США вмешательство в выборы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 97,44 (-0,78) Инвестиции, 16:39 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 90,68 (-0,56) Инвестиции, 16:39
Кризис как трамплин для развития: что будет с российскими ИТ-продуктами РБК и Softline, 18:45
Суд отказал Трампу в уголовном иммунитете Политика, 18:33
Из МГУ украли картину художника Лагорио «Бурное море» Общество, 18:33
Автоконцерн MG Motor пообещал в 2024 году привезти в Россию 10 моделей Авто, 18:33
В России признали нежелательными организации крымских татар и профсоюзов Политика, 18:27
Бизнес исключил угрозу дефицита бананов в России из-за мухи в Эквадоре Бизнес, 18:10
Беглов уволил куратора энергетики и ЖКХ в Петербурге Политика, 18:09
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Binance выплатит сотрудникам до $5 млн за данные по утечкам о листинге Крипто, 18:09
Украинский глава Авдеевки сообщил о боях на улицах города Политика, 18:07
Как в Турции и Сирии живут спустя год после разрушительного землетрясения Общество, 17:59 
Хакеры украли €600 тыс. у Федерации современного пятиборья Франции Спорт, 17:59
Медведев сыграет в новом турнире в Эр-Рияде, где получит минимум $1,5 млн Спорт, 17:58
Дивидендный календарь — 2024: даты выплат по акциям российских компаний Инвестиции, 17:50
Россиянка проиграла 156-й ракетке мира на старте турнира WTA в Абу-Даби Спорт, 17:48