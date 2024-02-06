Суд отказал Трампу в уголовном иммунитете
Кандидат в президенты США Дональд Трамп не имеет иммунитета от судебного преследования за попытку отмены результатов выборов 2020 года, соответствующее решение вынес федеральный апелляционный суд, сообщает CNN.
«Для целей этого уголовного дела бывший президент Трамп стал гражданином Трампом, обладая всеми средствами защиты, присущими любому другому обвиняемому по уголовному делу. Но любой иммунитет, который мог защитить его, пока он занимал пост президента, больше не защищает его от этого преследования», — говорится в решении суда.
Решение приняла коллегия из трех судей единогласно.
Суд по попытке отменить результаты выборов 2020 года начнется 4 марта 2024 года. Защита просила перенести его рассмотрение на апрель 2026 года, на период после новых президентских выборов в США.
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