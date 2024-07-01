РСТ: продажи туров в Крым сократились на 20–30% после удара по Севастополю

Продажи туров в Крым сократились на четверть после удара по Севастополю

После ракетного обстрела в Крыму и терактов в Дагестане туристы начали реже приобретать туры в эти регионы, сообщили в Российском союзе туриндустрии. При этом показатели бронирования отелей все еще больше прошлогодних

Виды Крыма (Фото: Сергей Петров / Global Look Press)

Спад бронирований на туры в Крым за последнюю неделю составил 25–30%, в Дагестан — не более 5%, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

Как уточнили в РСТ, несмотря на падение бронирований туров, показатель бронирования отелей все еще опережает прошлогодние темпы. Так, по данным Travelline, прирост броней по Крыму составляет 24% к прошлому году, хотя до трагедии этот показатель составлял 53%. «При этом цифры прироста продаж отелей Крыма на август, сентябрь, октябрь остаются чрезвычайно высокими — в два-три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — добавили в союзе.

В Дагестане, где 23 июня произошли теракты в Дербенте и Махачкале, спрос на бронирование отелей также опережает прошлогодние показатели, однако за неделю превышение прошлогоднего уровня снизилось с 19 до 14%.

23 июня при ракетной атаке на Севастополь одна из ракет ATACMS с суббоеприпасами взорвалась над пляжем Учкуевка. Погибли четыре человека, в том числе двух- и девятилетняя девочки, пострадали более 150. В ракетном ударе по Севастополю Минобороны России также обвинило США, поскольку, по данным ведомства, именно американские специалисты вводят все полетные задания ATACMS.

Как заявили в Пентагоне, пляжи Любимовка и Учкуевка не были целью ВСУ. Киев использует поставляемое западными странами оружие «дисциплинированно», США сожалеют о гибели мирных жителей, отмечали в Госдепе.

ATACMS — ракеты производства США дальностью до 300 км. Вашингтон передал Киеву более 100 таких ракет, писала NYT. В конце мая США разрешили Украине использовать американское оружие для «ведения контрбатарейной борьбы в Харьковской области». В отношении целей на территории России, кроме новых регионов и Крыма, запрет сохраняется.

В этот же день боевики напали на православные храмы и синагоги, а также на сотрудников полиции в Махачкале и Дербенте. Погиб 21 человек, включая 16 полицейских и священника. Шестерых нападавших ликвидировали. СК возбудил дело о теракте (ст. 205 УК).

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин отмечал, что в июне 2024 года наблюдается рекордное увеличение турпотока в Крыму.