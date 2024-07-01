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Политика ,  
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Польша ввела ограничения на въезд и выезд для украинских дальнобойщиков

Причины решения не уточняются, однако ранее «Страна» писала, что многие украинские дальнобойщики после ужесточения правил мобилизации начали бросать свои грузовики в странах ЕС с целью остаться там
Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

Власти Польши ввели ограничения на въезд в страну и выезд из нее для украинских дальнобойщиков, которые не имеют разрешения на международные грузовые перевозки. Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины в своем телеграм-канале.

«С 0:00 01.07.2024 года польской стороной в пунктах пропуска приостановлен пропуск на въезд и выезд из/в Республику Польша украинских грузовых транспортных средств, не имеющих разрешения на международные грузовые перевозки — разрешения или книги ЕКМТ (разрешение, которое позволяет на определенный период времени перевозчику беспрепятственно осуществлять свою деятельность среди стран, которые являются участницами ЕКМТ Европейской конференции министров транспорта. — РБК)», — говорится в сообщении ведомства.

Пункты пропуска на других участках границы работают в обычном режиме, добавили в таможенной службе.

Польские дальнобойщики снова заблокировали КПП на границе с Украиной
Политика
Фото:Omar Marques / Getty Images

Евросоюз в июне 2022 года разрешил украинским перевозчикам совершать двусторонние и транзитные перевозки в страны Евросоюза без соответствующего документа. В марте 2023 года Киев и Брюссель продлили действие меры до 30 июня 2024 года. Смягчение правил вызвало недовольство среди польских перевозчиков и фермеров — с ноября они регулярно блокируют КПП на польско-украинской границе.

Власти Польши и Украины, а также Еврокомиссия призвали протестующих пропустить грузовики. Вице-президент украинской Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин пригрозил бастующим польским перевозчикам судебными исками. Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк в феврале приводил данные, согласно которым общие потери украинского бюджета из-за блокады КПП на границе с Польшей составили 20 млрд грн (более $523 млн).

После того, как в апреле Зеленский подписал закон, ужесточающий правила мобилизации на Украине, некоторые украинские водители, которые ездят в международные рейсы, после пересечения границы начали бросать там грузовики, чтобы переселиться в Европу, писала «Страна.ua». Издание отмечало, что не попавших под бронь от мобилизации дальнобойщиков могли «забрать» прямо на границе. Как рассказывал «Стране» представитель транспортной компании, мужчины специально открывают себе категории для управления грузовиками, чтобы устроиться работать в транспортную компанию и таким образом уехать за границу.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Польша Украина дальнобойщики ограничения международные перевозки
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