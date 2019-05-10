Трамп назвал Коми худшим главой ФБР после обвинений в нарушении закона

Экс-директор ФБР Джеймс Коми заявил, что из доклада Мюллера можно предположить, что Трамп нарушил закон. Президент США в ответ назвал его худшим главой бюро

Дональд Трамп (Фото: Evan Vucci / AP)

Бывший директор ФБР Джеймс Коми считает, что из доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера можно сделать вывод о том, что президент Дональд Трамп препятствовал правосудию, об этом он заявил в эфире телеканала CNN.Трамп ответил Коми в Twitter.

«Выглядит так, как будто он это сделал (препятствовал правосудию), в связи с несколькими эпизодами — приказ [экс-советнику Белого дома] Дону Макгану уволить спецпрокурора на мой взгляд является пламенным примером криминального умысла», — сказал Коми.

Он добавил, что не согласен с тем, что как глава исполнительной власти президент США не мог препятствовать правосудию.

«Джеймс Коми — позор для ФБР и уйдет как худший директор в его долгой и когда-то гордой истории», — написал президент. По его словам, Коми подвел ФБР, а почти все республиканцы и демократы считали, что его нужно уволить. Тем не менее, само бюро «вернет величие» благодаря тем, кто там работает, заявил Трамп.