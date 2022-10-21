Суд в США приговорил экс-помощника Трампа к тюрьме

Бэннон выплатит $6,5 тыс. в качестве штрафа и проведет четыре месяца в тюрьме, прокуратура просила больший срок и большую сумму штрафа. Он не являлся по повестке в суд по делу о штурме конгресса 6 января в Вашингтоне

Стив Бэннон (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Бывший главный советник экс-президента США Дональда Трампа Стив Бэннон приговорен к четырем месяцам тюремного заключения за игнорирование повестки в суд по делу палаты представителей о беспорядках в Капитолии в начале января 2020 года. Об этом сообщает CNBC.

Кроме того, Бэннону выписали штраф на $6,5 тыс. Прокуратура просила больший срок лишения свободы (шесть месяцев) и максимальный штраф для него ($200 тыс.). Бэннон просил назначить ему испытательный срок, адвокаты настаивали, чтобы суд отложил вынесение приговора до рассмотрения дела в апелляционном суде. Его не переведут в тюрьму до рассмотрения апелляции защиты.

Прокуроры сочли, что Бэннон «постоянно действовал недобросовестно», пытаясь помешать расследованию специального комитета палаты представителей, заявили прокуроры. Судья посчитал, что экс-помощник Трамп «не выразил раскаяния».

«Мятежники, захватившие Капитолий 6 января, не просто напали на здание — они напали на верховенство закона, на котором была построена эта страна и благодаря которому она существует. Пренебрегая повесткой Специального комитета и его полномочиями, ответчик усугубил это нападение», — говорилось в меморандуме прокуратуры США.

Расследование спецкомитета палаты представителей относится к событиям 6 января 2020 года, когда сторонники Трампа ворвались в здание конгресса США, где проходило заседание по утверждению результатов президентских выборов. Они прорвались через оцепление, захватили Капитолий и сорвали заседание. Протестующих удалось выгнать из здания спустя несколько часов. В ходе столкновений погибли пять человек. Впоследствии участники беспорядков получили реальные сроки.

На выборах победил кандидат от демократов Джо Байден, Трамп обвинил палату представителей в нарочном отказе от расследования «масштабных махинаций с голосами избирателей». Он не признал поражение и попытался оспорить итоги выборов в суде. Верховный суд США отклонил иск экс-президента о пересмотре итогов голосования.



