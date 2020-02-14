Генпрокурор США пожаловался на твиты Трампа

Заявления президента США в Twitter по поводу Минюста «делают работу невозможной», считает Уильям Барр. Ранее четыре прокурора по делу экс-советника Трампа взяли самоотвод после одной из публикаций главы государства

Уильям Барр (Фото: Jacquelyn Martin / AP)

Публикации американского президента Дональда Трампа в Twitter, посвященные Минюсту, мешают работе ведомства. Об этом в интервью ABC News заявил министр юстиции, генпрокурор США Уильям Барр.

Заявление генпрокурора касается комментариев Трампа по делу экс-советника президента Роджера Стоуна, которому вменяют дачу ложных показаний и препятствование ходу расследования предполагаемого вмешательства России в выборы президента США 2016 года.

По словам Барра, Трамп никогда не просил его «сделать что-либо по этому делу», однако его высказывания, в том числе в Twitter, — о министерстве, сотрудниках ведомства, судьях, которые рассматривают дело, — «делают невозможным выполнение работы». По мнению генпрокурора, «пришло время пректатить писать твиты об уголовных делах, которыми занимается Минюст».

Отвечая на вопрос журналиста о том, готов ли Барр к возможной негативной реакции Трампа на свои слова, генпрокурор заявил: «Конечно». «Никто не может на меня повлиять, будь то конгресс, редакция газеты или президент», — подчеркнул Барр и пообещал поступать так, как считает правильным.