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Генпрокурор США пожаловался на твиты Трампа

Заявления президента США в Twitter по поводу Минюста «делают работу невозможной», считает Уильям Барр. Ранее четыре прокурора по делу экс-советника Трампа взяли самоотвод после одной из публикаций главы государства
Уильям Барр (Фото: Jacquelyn Martin / AP)

Публикации американского президента Дональда Трампа в Twitter, посвященные Минюсту, мешают работе ведомства. Об этом в интервью ABC News заявил министр юстиции, генпрокурор США Уильям Барр.

Заявление генпрокурора касается комментариев Трампа по делу экс-советника президента Роджера Стоуна, которому вменяют дачу ложных показаний и препятствование ходу расследования предполагаемого вмешательства России в выборы президента США 2016 года.

По словам Барра, Трамп никогда не просил его «сделать что-либо по этому делу», однако его высказывания, в том числе в Twitter, — о министерстве, сотрудниках ведомства, судьях, которые рассматривают дело, — «делают невозможным выполнение работы». По мнению генпрокурора, «пришло время пректатить писать твиты об уголовных делах, которыми занимается Минюст».

Отвечая на вопрос журналиста о том, готов ли Барр к возможной негативной реакции Трампа на свои слова, генпрокурор заявил: «Конечно». «Никто не может на меня повлиять, будь то конгресс, редакция газеты или президент», — подчеркнул Барр и пообещал поступать так, как считает правильным.

Четыре прокурора взяли самоотвод в деле экс-советника Трампа Стоуна
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Позднее пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришам заявила, что Барр, «как и любой американский гражданин, имеет право публично высказывать свое мнение». По ее словам, Трамп «эффективно использует социальные сети для борьбы американского народа против несправедливости» и полностью доверяет генпрокурору.

Рождер Стоун был арестован в январе 2019 года. Присяжные в федеральном суде Вашингтона признали его виновным во лжи конргессменам, расследовавшим возможное вмешательство России в выборы, и в попытке заблокировать дачу показаний одним из свидетелей.

11 февраля обвинение попросило приговорить Стоуна к сроку от семи до девяти дет тюрьмы. Трамп в своем Twitter раскритиковал эту рекомендацию, назвав предложенный приговор «ужасным и нечестным». После этого Минюст взял дело под контроль, а четыре прокурора по делу Стоуна взяли самоотвод.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: генпрокурор США, Дональд Трамп, твиты
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