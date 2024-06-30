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Военная операция на Украине ,  
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Над Брянской областью сбили четыре дрона

Губернатор Богомаз: ПВО сбила четыре беспилотника над Брянской областью
Сюжет
Военная операция на Украине

Российские средства ПВО сбили четыре дрона самолетного типа над Трубчевским районом Брянской области, сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Богомаз.

Пострадавших и разрушений нет, уточнил он.

Беспилотник атаковал нефтебазу в Тамбовской области
Политика
Глава Тамбовской области Максим Егоров

Трубчевский район Брянской области с юга граничит с Сумской областью Украины.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников после начала военной операции на Украине. Так, 28 июня дрон атаковал нефтебазу в Мичуринском муниципальном округе Тамбовской области. На объекте возник небольшой пожар, но пострадавших не было.

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Брянская область Александр Богомаз беспилотники
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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