Над Брянской областью сбили четыре дрона
Российские средства ПВО сбили четыре дрона самолетного типа над Трубчевским районом Брянской области, сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Богомаз.
Пострадавших и разрушений нет, уточнил он.
Трубчевский район Брянской области с юга граничит с Сумской областью Украины.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников после начала военной операции на Украине. Так, 28 июня дрон атаковал нефтебазу в Мичуринском муниципальном округе Тамбовской области. На объекте возник небольшой пожар, но пострадавших не было.
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