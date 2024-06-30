Губернатор Богомаз: ПВО сбила четыре беспилотника над Брянской областью

Над Брянской областью сбили четыре дрона

Российские средства ПВО сбили четыре дрона самолетного типа над Трубчевским районом Брянской области, сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Богомаз.

Пострадавших и разрушений нет, уточнил он.

Трубчевский район Брянской области с юга граничит с Сумской областью Украины.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников после начала военной операции на Украине. Так, 28 июня дрон атаковал нефтебазу в Мичуринском муниципальном округе Тамбовской области. На объекте возник небольшой пожар, но пострадавших не было.