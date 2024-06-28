Минобороны сообщило об уничтожении 25 дронов над пятью регионами

Большинство дронов сбили над Брянской областью. Средства ПВО отразили атаку на Смоленскую область — губернатор сообщал, что ее целью стал военный объект. Также дроны сбили над Курской, Воронежской и Ростовской областями

В ночь на 28 июня силы ПВО перехватили и уничтожили 25 беспилотников над российскими регионами, сообщает пресс-служба Минобороны.

Над Брянской областью сбили 12 беспилотников, на Смоленской — девять, еще два над Курской, по одному над Воронежской и Ростовской областями.

По словам главы Брянской области Александра Богомаза, беспилотники пытались атаковать Трубчевский, Навлинский и Суземский районы. Ночью он отчитывался об уничтожении семи аппаратов. Позднее глава региона сообщил об атаке на Брянск — там пострадала крыша административного здания в результате падения выведенного из строя дрона. Пострадавших нет.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что девять украинских дронов-камикадзе пытались атаковать военный объект. По его словам, никто не пострадал, разрушений в результате атаки также не было.

В Курской, Воронежской и Белгородской областях почти всю ночь действовала опасность атаки беспилотников.

Кроме того, тамбовский губернатор Максим Егоров сообщил об атаке одного аппарата на нефтебазу — там вспыхнул пожар, его локализовали. Никто не пострадал.