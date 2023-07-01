Членов «Единой России» подготовили к разговорам о действиях «Вагнера»

Единороссам посоветовали сказать, что «решения лидера всегда ведут к победе», а в случае с ЧВК это удалось сделать «без кровопролития». Также депутатам рекомендуют отметить «консолидацию общества, армии и руководства страны»

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Депутаты Госдумы от «Единой России» (ЕР) получили рекомендации по работе с избирателями на региональной неделе с 3 по 9 июля, в которых в том числе есть инструкции о том, как рассказывать о событиях 23-24 июня. Об этом пишут «Коммерсантъ» и «Ведомости» со ссылкой на документ.

Единороссам советуют выступать в поддержку военных и решений президента Владимира Путина, при необходимости подчеркнув, что «решения лидера всегда ведут к победам», а в случае с «маршем справедливости», как называл свои действия основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, «победить удалось без кровопролития».

Кроме того, членам ЕР рекомендовали говорить, что люди, которые поставили «сиюминутные обиды, недовольство и амбиции» выше интересов родины, не могут считать себя патриотами. Также депутатам предложили сказать, что в момент, «когда на фронте разгораются решающие сражения», любые действия, которые могут дестабилизировать обстановку, — это не только «нож в спину армии», но и презрение интересов всех россиян.

«Россияне показали свое единство с президентом, с российской армией. Именно такая консолидация общества, армии и руководства страны сыграла решающую роль в подавлении мятежа», — приводят «Ведомости» цитату из рекомендаций.

Также единороссам напомнили о важности всесторонней поддержки военнослужащих (от денежных выплат и помощи семьям до фронтового обеспечения). Им рекомендовали участвовать в мероприятиях по сборке и отправке гуманитарных грузов, а также содействовать закупке необходимого бойцам инвентаря и амуниции.

Пригожин вечером 23 июня обвинил российское «военное руководство» в ударе по лагерю вагнеровцев. Минобороны отвергло обвинения бизнесмена и назвало их провокацией. Утром 24 июня силы ЧВК заблокировали штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону и отправились на Москву.

Против Пригожина завели дело о вооруженном мятеже (ст. 279 УК). Президент Владимир Путин назвал его действия предательством, отметив, что к этому привели «непомерные амбиции и личные интересы».

Вечером 24 июня по итогам переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко Пригожин объявил, что колонны ЧВК вернутся в тыловые лагеря. В Кремле сообщили, что дело против бизнесмена будет прекращено, вагнеровцев преследовать не будут, а Пригожин сможет уехать в Белоруссию. 27 июня, по словам Лукашенко, бизнесмен прибыл в республику. ФСБ в тот же день сообщила о закрытии дела о мятеже.