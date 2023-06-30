Лавров назвал действия Пригожина «не громче, чем передрягой»

По мнению Лаврова, сомнения в стабильности ситуации в России после действий ЧВК «Вагнер» — проблемы самого Запада: после таких передряг страна становится лишь крепче. В ходе инцидента с ЧВК погибли несколько военных летчиков

Сергей Лавров (Фото: Nic Bothma / Reuters)

Действия предпринимателя Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер» трудно назвать «громче, чем передрягой», заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на брифинге. Министерство ведет трансляцию на YouTube.

По мнению главы МИДа, Россия выходила из всех передряг «более крепкой, более сильной». Отвечая на вопрос западного журналиста, стабильная ли в стране ситуация после действий ЧВК, министр заявил: «Знаете, мы никому ничего не обязаны объяснять, давать какие-то заверения; мы действуем транспарентно, на эту тему высказывался президент, на эту тему высказались все политические силы нашей страны».

«Если у кого-то на Западе есть какие-то сомнения, ну это ваши проблемы», — добавил Лавров.

В конце июня бойцы ЧВК «Вагнер» блокировали военные объекты в Ростове-на-Дону и двинулись в сторону Москвы. Ситуацию удалось разрешить с помощью Минска: Пригожин согласился вместе с частью бойцов выехать в Белоруссию.

На Западе высказывали опасения в связи с влиянием произошедшего на ситуацию в России. «Мятеж <…> показал, что внутри российской системы есть трещины и разногласия. В то же время нужно подчеркнуть, что это внутренние российские дела», — говорил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Президент России Владимир Путин назвал действия Пригожина ударом в спину и заявил о «фактически предотвращенной гражданской войне» в результате вмешательства силовиков. Он объявил минуту молчания в память о сбитых бойцами ЧВК военных летчиках и поблагодарил погибших за самопожертвование.

Корреспондент «Первого канала» Ирина Куксенкова сообщала о сбитом самолете Ил-22, который обычно используют как командный пункт. По ее словам, на борту находились десять человек, все они погибли.

Кроме того, 24 июня погиб экипаж вертолета Ка-52 — двое военнослужащих псковского территориального гарнизона, сообщал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. «Верные присяге, они сделали все, чтобы уберечь нашу страну от разрушительных последствий бездумных действий мятежников», — сказал он.