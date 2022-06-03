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Экс-госсекретаря США Помпео вызвали свидетелем по делу Ассанжа

Фото: Alastair Grant / AP
Фото: Alastair Grant / AP

Национальный суд Испании вызвал бывшего госсекретаря США Майка Помпео в качестве свидетеля по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, передает испанская газета ABC.

Помпео, который был директором Центрального разведывательного управления (2017–2018), попросят объяснить, был ли у ЦРУ и правительства США во время правления Дональда Трампа план похитить и убить основателя Wikileaks.

По данным источников газеты, Помпео отправили повестку в июне этого года и разрешили дать показания в видеоформате.

Суд расследует дело против испанской частной охранной фирмы Undercover Global SL, которую обвиняют в шпионаже за Ассанжем в период его нахождения в посольстве Эквадора в Лондоне. Reuters писал, что с июня 2017 года по начало 2018 года испанская фирма с помощью камер и микрофонов, расставленных в здании посольства следила за журналистом и записывала его разговоры с адвокатами, чтобы передать информацию спецслужбам США.

В сентябре 2021 года портал Yahoo News со ссылкой на бывших американских чиновников и сотрудников контрразведки сообщил, что в 2017 году высокопоставленные представители администрации США и сотрудники ЦРУ обсуждали возможность похищения и убийства Ассанжа.

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Джулиан Ассанж в полицейской машине

США предъявляют Ассанжу обвинения по 18 статьям, по которым ему грозит до 175 лет заключения. По версии обвинения, он незаконно помог аналитику американской разведки Челси (Брэдли) Мэннинг украсть секретные дипломатические и военные файлы, которые были опубликованы на WikiLeaks. Адвокаты Ассанжа утверждают, что их подзащитный действовал как журналист и имел право опубликовать документы, разоблачающие военные преступления США в Ираке и Афганистане.

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В 2010 году власти Швеции обвинили Ассанжа в изнасиловании и сексуальных домогательствах и собирались его арестовать. Тогда журналист решил скрываться от преследования в посольстве Эквадора в Лондоне, там он находился с 2012 года, но в 2019 году южноамериканское государство лишило его права на политическое убежище. Ассанжа арестовала полиция Великобритании, с тех пор он находился в британской тюрьме.

В апреле текущего года суд в Лондоне выдал ордер на экстрадицию основателя WikiLeaks в США. Окончательное решение о депортации примет министр внутренних дел Великобритании Прити Пател. После этого Ассанж сможет обжаловать вердикт.

Теги
Майк Помпео Джулиан Ассанж Испания WikiLeaks ЦРУ экстрадиция
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