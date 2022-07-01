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Песков заявил, что послание Зеленского Путину не было письменным

Послание от Зеленского накануне передал Путину президент Индонезии. В Киеве составление послания опровергли
Джоко Видодо и Владимир Путин
Джоко Видодо и Владимир Путин (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

Послание президента Украины Владимира Зеленского, которое он направил российскому коллеге Владимиру Путину через главу Индонезии Джоко Видодо, не было письменным, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Речь не идет о каком-то письменном послании», — сказал он.

При этом пресс-секретарь российского президента не стал пояснять, было ли послание передано в устной форме.

Накануне президент Индонезии посетил Москву с официальным визитом и передал Путину послание от Зеленского. Тогда Песков сказал, что не знаком с его содержанием.

Киев не подтвердил передачу послания Путину через президента Индонезии
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Встреча Владимира Путина&nbsp;и&nbsp;Джоко Видодо

Ранее телеканал Sky News сообщал, что Видодо во время поездки в Киев 29 июня предложил Зеленскому передать Путину личное послание. «Я предложил передать послание президента Зеленского президенту Путину, с которым я вскоре встречусь», — говорил он. Видодо хотел в ходе переговоров призвать коллег к диалогу о мире, а также прекращению огня и военной операции.

В Киеве факт передачи послания опровергли. Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил порталу «Страна.ua», что «президент Украины, если хочет к кому-то обратиться, делает это публично в своих ежедневных обращениях». Источник портала в офисе главы государства также опроверг передачу какого-либо письма Путину.

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В ноябре 2022 года на индонезийском острове Бали должен пройти саммит «большой двадцатки» (G20). Помощник президента России Ушаков говорил, что Путин принял приглашение на мероприятие, однако формат его участия пока обсуждается. Ранее премьер-министр Италии Марио Драги, ссылаясь на слова Видодо, утверждал, что Путин не будет участвовать в саммите очно.

Украина не входит в G20, однако Видодо в ходе визита в Киев пригласил Зеленского посетить саммит, передавала «Украинская правда». Глава Украины принял приглашение, но уточнил, что участие Украины будет зависеть от ситуации в сфере безопасности в самой стране и от состава участников на G20.

Путин и Зеленский встречались в 2019 году в Париже после саммита в «нормандском формате». До этого они общались только по телефону. С начала российской спецоперации Киев неоднократно настаивал на очной встрече глав государств. В Кремле на предложения украинских властей отвечали, что не возражают против этой идеи, но подчеркивали, что сначала украинская и российская делегации должны выработать итоговый документ, который бы подписали президенты.

С конца февраля Россия и Украина провели несколько встреч как в очном, так и в онлайн-формате. В конце апреля переговоры были приостановлены, это подтвердили обе стороны.

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Татьяна Зыкина
Дмитрий Песков Владимир Путин Владимир Зеленский Джоко Видодо

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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Президент Индонезии передал Путину послание от Зеленского
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