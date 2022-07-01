Сергей Иванов описал новый транспортный коридор фразой «нас не догонишь»

По словам Иванова, санкции — это надолго и России надо менять транспортную систему, чтобы ограничительные меры на нее не влияли

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Если Россия запустит транспортный коридор «Север — Юг» и получит полномасштабный выход в Персидский залив, «никакие санкции на нее не повлияют», заявил спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, передает корреспондент РБК.

«Надо свыкнуться с мыслью, что назад пути нет. Так, как было, уже не будет. Все будет по-другому. Это должно отражаться на транспортной отрасли, конечно, в первую очередь», — сказал спецпредставитель главы государства.

В частности, речь идет о развитии транспортного коридора «Север — Юг», что «жизненно важно», продолжил Иванов.

«Если мы получим полномасштабный выход через морские и железнодорожные пути в Персидский залив, конечно, как говорится, нас не поймаешь, нас не догонишь... [Тогда] никакие санкции на нас не повлияют. Санкции — это надолго, если не сказать, на очень долго. Транспортную систему нам надо менять в плане географии», — заявил спецпредставитель президента.

По подсчетам Йельской школы менеджмента, после начала спецоперации на Украине более 1 тыс. международных компаний заявили, что сократят бизнес в России, приостановят некоторые или все операции в стране, прекратят инвестиции в развитие или полностью уйдут. К примеру, уже ушла датская логистическая компания Maersk, один из крупнейших морских операторов грузоперевозок. Приостановили бронирование судов (букинг) в направлении России также Mediterranean Shipping Company и CMA CGM.

О том, что в качестве решения сложившихся трудностей власти рассматривают транспортный коридор «Север — Юг», в мае сообщал министр транспорта Виталий Савельев. Частью этого коридора, который пока находится в стадии проекта, служат прикаспийские порты Астрахань на Волге, Оля на Волго-Каспийском канале и Махачкала в Каспийском море. Он свяжет страны Балтии с Индией через Иран. Ожидается, что это станет более быстрой и менее затратной альтернативой Суэцкому каналу.