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Решетников призвал решать вопросы логистики для «разворота» России к Азии

По словам главы Минэкономразвития, нынешние логистические цепочки с азиатскими странами больше подходят для торговли сырьем, а для развития обоюдной торговли России необходимо «решить вопросы с логистикой»
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Для успешного разворота российской внешнеэкономической деятельности к Азии России необходимо по-новому решать вопросы логистики. Об этом «РИА Новости» заявил министр экономического развития Максим Решетников.

«Если мы говорим о развитии торговли [с Азией], то нам придется решать и вопросы с логистикой. Те логистические цепочки, которые сейчас есть, они подходят под торговлю, условно говоря, зерном, торговлю нефтепродуктами. А что касается, например, поставок удобрений, здесь уже более сложная возникает логистика — куда везти, как грузить», — пояснил министр.

По его словам, везти подобные грузы через северо-запад России проблематично, поэтому в настоящее время власти развивают коридор север — юг с использованием инфраструктуры южных соседей. «Также есть возможности использования евразийской инфраструктуры, потенциала наших соседей, как транзитных стран», —добавил он.

Кроме этого, Решетников заявил об увеличение мощностей дальневосточных портов России. «Оцениваем, насколько наши порты готовы это все вывозить — вот те вопросы, которые мы сейчас прорабатываем. Нам нужны там новые возможности, в том числе увеличение контейнерных перевалов», — рассказал он.

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Фото:Эрик Романенко / ТАСС

С конца февраля многие западные компании объявили о приостановке деятельности в России, а также об остановке поставок. Такое решение приняли, например, крупнейший в мире контейнерный оператор Maersk и американская логистическая компания UPS. Морские линии MSC, Hapag-Lloyd и Yang Ming также приостановили бронирование судов (букинги) в направлении России. Кроме того, несколько десятков стран закрыли небо для российских авиакомпаний, из-за чего они были вынуждены прекратить полеты в страны Евросоюза, США, Канаду и др.

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Министр транспорта Виталий Савельев ранее заявил, что санкции, введенные в отношении России, серьезно повлияли на систему логистики в стране. «Те санкции, которые наложили сегодня на Российскую Федерацию, практически поломали всю логистику в нашей стране. И мы вынуждены искать новые логистические коридоры», — сказал он.

В свою очередь глава Минпромторга Денис Мантуров в конце марта оценивал время, необходимое для перестройки логистики в стране, в «три, максимум шесть месяцев». По его словам, каналы сбыта за это время будут переориентированы на те страны, которые готовы покупать российскую продукцию и поставлять в Россию свою.

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Максим Решетников Минэкономразвития Азия логистика
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