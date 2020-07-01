Как прошло голосование по поправкам в Конституцию

Вечером 1 июля ЦИК сообщил предварительные итоги голосования по внесению поправок в Конституцию. Уровень поддержки на 18% превысил аналогичный показатель во время всенародного голосования по принятию Конституции в 1993 году

Фото: Антон Ваганов / Reuters

В 23:00 по Москве Центризбирком подвел предварительные итоги голосования по внесению изменений в Конституцию. «За» них высказались 77,3% россиян, «против» — 21,89%. Явка составила 64,99%. К моменту оглашения результатов было обработано 65% бюллетеней. Окончательные цифры по голосованию ЦИК планирует сообщить утром 2 июля. Согласно порядку утверждения поправок, они вступят в силу, если их поддержат более 50% избирателей.

Как голосовали по поправкам в Конституцию Выбрать регион Совпадений не найдено Отменить Против > 90% > 70% > 50% > 50% > 70% За > 90%

На всенародном голосовании по Конституции в 1993 году уровень поддержки оказался заметно меньше: за принятие Основного закона выступили 58,43%, против — 41,57%.

Самый высокий результат поддержки поправок к 21:00 мск показали Тыва (96,98% голосов «за» при 85% обработанных бюллетеней), Ставрополье (93,79% «за» при 2% обработанных голосов) и Тамбовская область (92,05% «за», обработано 1,8% бюллетеней).

Явка на голосовании по поправкам в Конституцию Выбрать регион Совпадений не найдено Отменить 0% 40% 50% 60% >70%

К 21:00 мск единственным регионом, где голосов «против» оказалось больше, чем «за», была республика Коми. Там к указанному времени было 31,3% «за», 68,2% «против» при обработке 2,9% бюллетеней. После обработки 20% бюллетеней результаты сравнялись со средними — 67,4% за, 31,59% — против. «Результаты отражаются в зависимости от того, сколько протоколов введено. Та информация, которую вы видели (вначале), — это результаты по двум введенным протоколам», — объяснил зампред ЦИК Николай Булаев.

Позднее ЦИК обнародовал результаты по Ненецкому автономному округу. После обработки 87,27% протоколов, за принятие поправок проголосовали 45,72% жителей, против - 53,37%.

Сравнительно низкие результаты поддержки изменений в Конституцию показали Якутия, НАО, Камчатка, Магаданская область, Хабаровский край, Омская и Иркутская и Томская области, республика Алтай и Свердловская область (от 58,05 до 66,55% «за»).

Результаты голосования ожидаемы, сказал РБК политолог Дмитрий Фетисов.

«Технологически Кремль с задачей справился, но большую роль будет играть ход работы над закреплением поправок в нижестоящих законодательных актах, — уточнил он. — Как там будут изложены принятые поправки, какую окончательную конфигурацию приобретут институты власти, как будут учтены интересы элитных групп». От этих действий уровень одобрения поправок в обществе может повыситься или понизиться — если жители увидят, что реализация поправок на практике не учитывает их интересы, уверен эксперт.

Отличия от выборов

В отличие от федеральных выборов в ходе подготовки общероссийского голосования публиковались экзитполы. ВЦИОМ в конце июня сообщил, что, по результатам опроса, «за» поправки готовы голосовать 70% россиян, «против» — 24%. По данным ФОМ, количество готовых поддержать поправки в Конституцию опрошенных было еще выше — 78,2% (по сравнению с 21,2% высказавшихся против).

Центризбирком начал публиковать предварительные результаты голосования около 15:00 мск, когда было обработано 0,79% бюллетеней. На федеральных выборах это не допускается. Глава ЦИК Элла Памфилова объяснила журналистам, что решение публиковать предварительные цифры было принято, чтобы люди получали эту информацию «из первых рук». По ее словам, ЦИК изначально не планировал сразу публиковать результаты, но «жизнь внесла свои коррективы».

Согласно законодательству, на федеральных — в том числе президентских — выборах представителям властей запрещено заниматься агитацией. Однако в законе о поправках было указано, что власти могут участвовать в информировании. О том, что закон о плебисците по изменению Конституции не предусматривает агитации за или против поправок — только информирование граждан о проведении голосования, РБК говорила и секретарь ЦИК Майя Гришина. Руководствуясь этим, с заявлениями о том, как они проголосовали, выступили многие политики. К примеру, врио главы Севастополя Михаил Развожаев заявлял, что проголосовал «за» и призвал сделать то же всех крымчан.

Впервые в ходе голосования жители двух регионов смогли голосовать онлайн — в Москве и Нижегородской области проходило электронное голосование с 25 по 30 июня.

Итоговая явка на онлайн-голосовании в Москве составила 93,02%. Руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух сообщил, что жалоб на электронное голосование в штаб не поступало.

Хотя в ЦИКе и в департаменте информационных технологий Москвы (ДИТ) не раз заявляли, что система дистанционного голосования защищена, нескольким людям удалось проголосовать несколько раз — онлайн и на участках. Так, гражданка России Яэль Ильински, живущая в Израиле, смогла проголосовать трижды: электронным способом, а также в диппредставительствах в Тель-Авиве и Хайфе. Комментируя эту ситуацию, секретарь ЦИК Гришина заявила, что за такие действия грозит уголовное преследование.

Также в ЦИК прокомментировали ситуацию с журналистом Павлом Лобковым и экспертом движения «Голос» Василием Вайсенбергом. И тот и другой смогли проголосовать онлайн, а потом получили бюллетени для голосования на участке. Замглавы ЦИК Николай Булаев пообещал, что с этой ситуацией разберется Мосгоризбирком. Также о том, что двоим жителям Костромской области удалось проголосовать дважды, в ходе голосования заявил глава регионального избиркома Михаил Барабанов.

Об уязвимости системы дистанционного голосования писали СМИ, в том числе «Открытые медиа». Программист и член территориальной избирательной комиссии Евгений Федин сообщил изданию, что часть программного кода оставляет за оператором голосования — то есть мэрией Москвы — техническую возможность подменять выбор в бюллетене до того, как он зашифровывается и отправляется в систему блокчейн на хранение. Комментируя это, представитель ДИТ Артем Костырко заявил, что это невозможно. «Для того, чтобы это произошло, надо заставить 1 млн пользователей электронного голосования либо установить на свой браузер особое программное обеспечение, либо заразить 1 млн компьютеров вирусом», — уточнил он.

Нарушения при голосовании

Вечером 1 июля замглавы МВД Александр Горовой рассказал, что с начала голосования по поправкам в Конституцию МВД зарегистрировала 839 сообщений о нарушениях. В числе прочего наблюдатели, эксперты и журналисты критиковали надомное голосование по поправкам в Конституцию. Чтобы голосовать на дому, достаточно было подать соответствующее заявление в избирательную комиссию. Заявить о желании голосовать не на участке можно было и устно, и письменно, и передав просьбу через другого человека.

В Москве проблемы с надомным голосованием были зарегистрированы на участках № 2271 и № 2273. Там результаты голосования были аннулированы из-за нарушения при оформлении документов для надомного голосования. Наблюдатели заявляли о десятикратном расхождении данных УИК и ТИК.

Также корреспондент РБК сообщила, что в московском районе Раменки на избирательных участках № 2783, 2785, 2768, 2766, 2765 члены УИК отказались показывать списки избирателей члену ТИК Раменки с правом решающего голоса Кириллу Трофимову. Там надомное голосование показало аномальные цифры: в частности, на УИК № 2783 оказалось 783 надомника из общего числа 1866 избирателей.

Нарушения были и в Петербурге: там от работы были отстранены два члена УИК № 505 после публикации изданием «Фонтанка.ру» видеозаписи, где они наполняют урну для голосования бумажными листами. По словам представителя Санкт-Петербургской избирательной комиссии Григория Марголина-Каганского, ящик с бюллетенями опечатан, голосование с его помощью не производится. После обращения избиркома в правоохранительные органы они начали проверку инцидента.

Был и случай столкновения с полицией на участке. Накануне дня голосования журналист «Медиазоны» Давид Френкель сообщил, что полиция насильно пыталась вывести его с городского УИК № 2219. В результате его госпитализировали, врачи диагностировали ему перелом руки. Комментируя эту ситуацию, председатель петербургского избиркома Виктор Миненко заявил, что, по данным полиции, Френкель упал сам, полицейские его не толкали. Инцидентом занимается Следственный комитет, уточнял он.