Памфилова не увидела требующих вмешательства ЦИК нарушений на голосовании

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Центральная избирательная комиссия за весь период голосования по поправкам в Конституцию на зафиксировала ни одного нарушения, требующего специального рассмотрения. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1».

«У нас до сих пор нет ни одной серьезной жалобы на какие-то серьезные нарушения, которая требовала бы рассмотрения на заседании ЦИК», — сказала Памфилова, отметив, что в Центризбирком не поступала информация об удалении наблюдателей или представителей СМИ с участков.

Глава ЦИК сообщила, что особенно тщательно обеспечивалась безопасность бюллетеней после завершения каждого дня голосования. «Была максимально обеспечена сохранность бюллетеней. Они паковались в присутствии наблюдателей и членов комиссии», — пояснила Памфилова.

Ранее заместитель главы МВД Александр Горовой сообщил, что полиция зафиксировала с начала голосования 839 сообщений о нарушениях. При этом среди них не было ни одного, способного повлиять на итоги голосования.