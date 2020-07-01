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Поправки в Конституцию ,  
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Памфилова не увидела требующих вмешательства ЦИК нарушений на голосовании

Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Центральная избирательная комиссия за весь период голосования по поправкам в Конституцию на зафиксировала ни одного нарушения, требующего специального рассмотрения. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1».

«У нас до сих пор нет ни одной серьезной жалобы на какие-то серьезные нарушения, которая требовала бы рассмотрения на заседании ЦИК», — сказала Памфилова, отметив, что в Центризбирком не поступала информация об удалении наблюдателей или представителей СМИ с участков.

Глава ЦИК сообщила, что особенно тщательно обеспечивалась безопасность бюллетеней после завершения каждого дня голосования. «Была максимально обеспечена сохранность бюллетеней. Они паковались в присутствии наблюдателей и членов комиссии», — пояснила Памфилова.

В России завершилось голосование по поправкам в Конституцию
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Фото: Александр Земляниченко / AP

Ранее заместитель главы МВД Александр Горовой сообщил, что полиция зафиксировала с начала голосования 839 сообщений о нарушениях. При этом среди них не было ни одного, способного повлиять на итоги голосования.

Голосование по поправкам в Конституцию началось 25 июня и завершилось в 21:00 по московскому времени в Калининградской области 1 июля. По состоянию на 20:10 мск ЦИК обработала 20,04% голосов. Внесение изменений в Основной закон страны одобряют 72,14%, не поддерживают 26,89%.

Теги: голосование, Элла Памфилова, ЦИК, нарушения
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