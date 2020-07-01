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Поправки в Конституцию ,  
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Уровень поддержки поправок снизился после обработки 5% протоколов

После самых первых подсчетов за поправки голосовали почти 73% избирателей. Однако после обработки 5% бюллетеней этот показатель опустился ниже 70%
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

ЦИК обнародовал данные после обработки 5,66% протоколов участковых избирательных комиссий. За поправки в Конституцию выступили 69,90% россиян, против — 29,09%.

Несколько часов назад Центральная избирательная комиссия объявляла самые первые результаты голосования по итогам закрытия избирательных участков на Дальнем Востоке. К 15:15 мск было обработано 1,19% протоколов, за поправки свои голоса отдали 72,98% россиян, против — 25,91%.

Явка на голосовании по поправкам в Конституцию в Москве превысила 48%
Общество
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

По состоянию на 18:00 мск, явка по всей стране составила 63,32%. По данным на 17:00 в Москве на голосование пришли 49,9%, в Санкт-Петербурге — 66,84%, в Подмосковье — 69,34%, в Ленинградской области — 65,56%.

Секретарь Центральной избирательной комиссии Майя Гришина заявила, что ЦИК прогнозирует явку, значительно превышающую 62%. По ее словам, на 17:00 мск средняя явка по стране достигла отметки 62%, хотя еще не закрылась половина участков на европейской части России. «Естественно, эта цифра будет намного выше», — отметила Гришина.

Первый заместитель главы МВД Александр Горовой, выступая в ЦИК, сообщил, что ведомство не зафиксировало нарушений, которые могли бы серьезно повлиять на итоги общероссийского голосования. По его словам, за текущий день в территориальные органы МВД поступило 126 сообщений о происшествиях. За весь период голосования зафиксировали 839 сообщений о нарушениях, уточнил Горовой.

ЦИК объявила первые результаты голосования по Конституции
Политика
<p>Подсчёт результатов голосования по поправкам в Конституцию РФ на избирательном участке №727 во Владивостоке</p>

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции стартовало 25 июня. Основным днем голосования президент Владимир Путин назначил 1 июля. Электронное голосование, которое проходило в Москве и Нижнем Новгороде, завершилось накануне, 30 июня. Итоговая явка на нем составила 93,02%.

Авторы: Михаил Юшков, Евгения Кузнецова
Теги: голосование, поправки в Конституцию, явка избирателей, ЦИК
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