WSJ узнала смысл «обещания» Эр-Рияда увеличить добычу нефти

Саудовская Аравия не обещала президенту Дональду Трампу увеличить добычу нефти на 2 млн баррелей, пояснил WSJ высокопоставленный чиновник королевства. По его словам, речь шла скорее о способности это сделать, чем твердом обещании

Дональд Трамп (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Высокопоставленный чиновник Саудовской Аравии пояснил изданию The Wall Street Journal, что королевство не брало на себя обязательство увеличить добычу нефти, как об этом рассказал президент США Дональд Трамп.

По словам собеседника издания, который пожелал остаться анонимным, речь идет скорее о способности Эр-Рияда нарастить добычу нефти, чем об твердом обещании сделать это.

Ранее Дональд Трамп написал в своем Twitter, что в ходе телефонного разговора с королем Саудовской Аравии Сальманом Аль Саудом, тот согласился с просьбой американского президента увеличить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки.

«Только что переговорил с королем Саудовской Аравии Сальманом [Аль Саудом] и объяснил ему, что из-за кризиса и перебоев в Иране и Венесуэле я прошу Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти, возможно, до 2 млн баррелей, чтобы компенсировать потери», — написал тогда Трамп и добавил, что король согласился.