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Военная операция на Украине ,  
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Украинцев призвали самостоятельно копить на пенсию из-за демографии

Власти Украины призвали население копить на пенсии и работать, «пока возможно»
Сюжет
Военная операция на Украине
Украинцы должны самостоятельно копить на пенсии и работать, «пока возможно», государство обеспечит солидарную часть выплат, но она минимальная, заявила замминистра соцполитики, назвав причиной критическую ситуацию с демографией
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Украина не может платить своим гражданам высокие пенсии из-за затяжного демографического кризиса, поэтому населению следует самостоятельно откладывать деньги, заявила в эфире телеканала Espreso замглавы Министерства социальной политики Дарья Марчак.

«Нам нужно начинать работу над введением обязательной накопительной пенсионной системы, потому что демографическая ситуация сейчас очень критична. У нас сегодня один налогоплательщик обеспечивает пенсию для одного пенсионера. В дальнейшем ситуация, вероятнее всего, будет ухудшаться», — сказала она.

Она подчеркнула, что солидарная часть пенсии — гарантия государства, но она минимальная. В связи с этим Марчак рекомендовала украинцам самостоятельно откладывать денежные средства на пенсию и работать, «пока возможно».

«Первое — осуществлять накопления самостоятельно, пока нет обязательной накопительной системы — откладывать на свой счет. Второе — мы должны быть страной активного долголетия. То есть мы должны быть заинтересованы и способны работать так долго, как сможем», — заявила министр.

По ее словам, сейчас на Украине средний возраст выхода на пенсию — 60-65 лет. Однако необходимо это делать тогда, когда физически невозможно себя обеспечивать, считает Марчак.

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Фото:РИА Новости
В конце 2023 года вице-премьер Украины Ирина Верещук предупреждала о возможных проблемах с выплатами пенсий и зарплат госслужащим из-за дефицита бюджета и задержки помощи Запада. По ее словам, военные действия затянулись, а «ресурсов на социальную и гуманитарную сферы может быть меньше», чем хотелось бы. Президент Украины Владимир Зеленский в январе утверждал, что без выплат могут остаться более 11 млн пенсионеров.

Financial Times оценивала дефицит бюджета Украины на 2024 год в $41 млрд, из которых $18 млрд Киев планирует покрыть с помощью ЕС, $8,5 млрд — США, $5,4 млрд — МВФ, а оставшуюся сумму — Британии и банков развития.

Президент России Владимир Путин в октябре 2023 года отмечал, что украинская экономика не может существовать «без внешней подпитки». По его словам, сбалансированные показатели бюджета обсуловлены «ежемесячными многомиллиардными вливаниями».

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
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