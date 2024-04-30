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Военная операция на Украине ,  
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На Украине перестали выплачивать пенсии почти 300 тыс. переселенцев

Пенсионный фонд Украины прекратил выплаты 299,4 тыс. переселенцев
Сюжет
Военная операция на Украине
Пенсии на Украине прекратили выплачивать 299,4 тыс. человек из числа внутренне перемещенных лиц, которые не прошли физическую идентификацию. В 2023 году власти предупреждали о проблемах с выплатами из-за дефицита бюджета
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Пенсионный фонд Украины прекратил выплачивать пенсии 299,4 тыс. человек из числа внутренне перемещенных лиц, пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на Пенсионный фонд страны.

«Численность лиц из числа внутренне перемещенных лиц, которые получили указанный статус до 24 февраля 2022 года, не прошли физическую идентификацию и которым прекращена выплата пенсии — 299,4 тысячи человек», — говорится в сообщении.

При этом продолжают выплачиваться пенсии 228,4 тыс. внутренне перемещенных лиц, которые физическую идентификацию прошли, отмечает Пенсионный фонд.

Зеленский предупредил о смерти украинских пенсионеров без помощи Запада
Политика
Фото:Carl Court / Getty Images

В декабре 2023 года вице-премьер Украины Ирина Верещук предупреждала о возможных проблемах с выплатами из-за дефицита бюджета. Она объяснила, что военный конфликт «может продолжаться дольше», чем предполагалось, при этом «ресурсов на социальную и гуманитарную сферы может быть меньше», чем хотелось бы. То есть придется «выдерживать больше и дольше за меньшие деньги», добавила вице-премьер.

В январе 2024 года украинский президент Владимир Зеленский заявил, что без зарубежного финансирования у правительства страны не будет денег на выплату пенсий, а это угрожает жизням пожилых людей.

По данным Financial Times, в бюджете Украины на 2024 год заложен дефицит на $41 млрд, который планируется покрыть за счет финансовой поддержки Запада. Так, $18 млрд Киев рассчитывает получить от ЕС, $8,5 млрд — от США, $5,4 млрд — от МВФ, а оставшуюся сумму — от Британии и банков развития.

В конце апреля США одобрили пакет помощи Украине почти на $61 млрд. По словам главы украинского Минфина Сергея Марченко, выделенные Вашингтоном средства позволят покрыть украинские бюджетные пробелы в 2024 году.

Для переселенцев ситуация в том числе с выплатами также усложняется из-за закона об ужесточении мобилизации, который Зеленский подписал 16 апреля. Согласно нововведениям, все украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, независимо от их пригодности к службе и прав на отсрочку, должны носить с собой военный билет. А без военника военнообязанным, находящимся за рубежом, не выдадут паспорт.

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Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова
Украина Пенсионный фонд пенсии выплаты переселенцы
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