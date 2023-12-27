На Украине предупредили о задержках пенсий и зарплат без помощи Запада

Киев может отказаться от выплат пенсий и зарплат госслужащим, если не получит финансирование с Запада, сообщила министр финансов Свириденко. По ее словам, приоритетами остаются расходы на оборону. Москва осуждает помощь Украине

Фото: Анастасия Власова / Getty Images

Украине придется отложить выплату зарплаты госслужащим и пенсий миллионам своих граждан, если ЕС и США не предоставят финансовую помощь в начале 2024 года. Об этом в интервью Financial Times (FT) заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, дефицит внешней поддержки вернет украинскую экономику в режим «выживания», а если иностранная помощь так и не поступит, то Киеву придется задержать выплату зарплат 500 тыс. госслужащих и 1,4 млн учителей, а также пенсий 10 млн пенсионеров. «Поддержка партнеров крайне важна. Нам это нужно срочно», — подчеркнула министр.

Свириденко выразила надежду, что ЕС одобрит очередной пакет финансовой помощи Украине в феврале и предоставит средства до конца марта. Тем не менее, отметила она, этого все равно будет недостаточно.

Как отмечает FT, Киев пытается сэкономить деньги и изменить приоритеты расходов с сентября, когда западная поддержка начала ослабевать. Власти Украины, в частности, увеличили налог на непредвиденную прибыль для банков до 50% и перевели доходы от дополнительного подоходного налога в размере 1,5% от местных бюджетов в центральный. Несмотря на это, Киев уже сталкивается с бюджетным дефицитом, заявила Свириденко.

Она указала, что около $5 млрд в виде выплат от международных доноров и кредиторов в декабре «будет недостаточно» для покрытия потребностей в расходах. Приоритетами для властей остаются расходы на оборону и обслуживанию долга, добавила министр.

По данным FT, в бюджете Украины на 2024 год заложен дефицит на $41 млрд, который планируется покрыть за счет финансовой поддержки Запада. Так, $18 млрд Киев рассчитывает получить от ЕС, $8,5 — от США, $5,4 — от МВФ, а оставшуюся сумму — от Британии и банков развития.

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С начала военной операции на Украине США и ЕС продолжают оказывать Украине как военную, так и финансовую поддержку. В октябре глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что с 2022 года ЕС выделил на поддержку Украины €85 млрд. Сумма помощи США Украине еще в сентябре превысила $100 млрд.

Президент Украины ранее говорил, что из-за войны на Ближнем Востоке фокус внимания западных государств сместился, а без их поддержки Украина будет вынуждена отступать.

Глава МВФ Кристалина Георгиева в середине декабря заявила, что без финансовой помощи со стороны западных государств Украина при ее нынешнем дефиците бюджета продержится «пару месяцев», после чего будет вынуждена «вернуться к дестабилизирующей политике».

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что «украинская экономика без внешней подпитки существовать» не сможет, а если Запад перестанет поддерживать страну, то она продержится только неделю. По его словам, украинский бюджет «внешне» сбалансирован, «макроэкономические показатели более-менее выравнены», но все это благодаря «ежемесячным многомиллиардным вливаниям».