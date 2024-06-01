Власти Украины закрыли движение по плотине ДнепроГЭС на два дня
После детального обследования плотины Днепровской гидроэлектростанции (ДнепроГЭС) движение по ней будет перекрыто в течение 1-2 июня. Об этом заявил глава местной военной администрации Иван Федоров в своем телеграм-канале.
По его словам, все профильные службы работают над восстановлением плотины.
Запорожская область вошла в состав России вместе с Херсонской областью, ДНР и ЛНР осенью 2022 года по итогам проведенных там референдумов. Украина и страны Запада считают голосование нелегитимным.
Утром 1 июня пресс-служба патрульной полиции подконтрольной Украине части Запорожской области сообщила, что движение в районе ДнепроГЭС закрыто. Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов написал, что в подконтрольном украинским войскам городе Запорожье прогремели взрывы. По его информации, предварительно, были прилеты ракет по местам, используемым Вооруженными силами Украины (ВСУ) для ведения боевых действий.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
В марте оператор энергетического объекта «Укргидроэнерго» сообщил, что ДнепроГЭС попала под удар. Компания тогда передала о попадании по гидросооружениям и плотине станции, там произошел пожар. Директор оператора Игорь Сирота чуть позже уточнил, что станция прекратила работу.
ДнепроГЭС располагается является пятой ступенью Днепровского каскада гидроэлектростанций. В настоящее время является крупнейшей гидроэлектростанцией под контролем Украины.
ГЭС-1 и ГЭС-2 объединены в единый комплекс, расположенный под одной плотиной. Длина здания ГЭС составляет 236 м, а ширина — 70 м. Установленная мощность гидроагрегатов составляет 1553,8 МВт.
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