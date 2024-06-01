Власти Украины закрыли движение по плотине ДнепроГЭС на два дня

Украинская полиция утром сообщала, что движение в районе ДнепроГЭС закрыто. Минобороны России объявило, что нанесло удар по энергообъектам Украины

ДнепроГЭС (Фото: Dmytro Smolienko / Keystone Press Agency / Global Look Press)

После детального обследования плотины Днепровской гидроэлектростанции (ДнепроГЭС) движение по ней будет перекрыто в течение 1-2 июня. Об этом заявил глава местной военной администрации Иван Федоров в своем телеграм-канале.

По его словам, все профильные службы работают над восстановлением плотины.

Запорожская область вошла в состав России вместе с Херсонской областью, ДНР и ЛНР осенью 2022 года по итогам проведенных там референдумов. Украина и страны Запада считают голосование нелегитимным.

Утром 1 июня пресс-служба патрульной полиции подконтрольной Украине части Запорожской области сообщила, что движение в районе ДнепроГЭС закрыто. Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов написал, что в подконтрольном украинским войскам городе Запорожье прогремели взрывы. По его информации, предварительно, были прилеты ракет по местам, используемым Вооруженными силами Украины (ВСУ) для ведения боевых действий.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В марте оператор энергетического объекта «Укргидроэнерго» сообщил, что ДнепроГЭС попала под удар. Компания тогда передала о попадании по гидросооружениям и плотине станции, там произошел пожар. Директор оператора Игорь Сирота чуть позже уточнил, что станция прекратила работу.