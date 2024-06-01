Движение в районе ДнепроГЭС перекрыли
Движение в районе Днепровской гидроэлектростанции (ДнепроГЭС) закрыто, сообщила пресс-служба патрульной полиции подконтрольной Украине части Запорожской области.
Дорогу в районе станции перекрыли на фоне сообщений о взрывах в подконтрольном украинским войскам городе Запорожье. По данным сопредседателя Координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова, есть прилеты ракет по местам, используемым ВСУ для ведения боевых действий.
В ночь на 1 июня по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Министр энергетики страны Герман Галущенко заявил о повреждении энергообъектов в ряде регионов, в том числе и в Запорожской области (по итогам референдума осенью 2022 года регион был включен в состав России).
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
В конце марта ДнепроГЭС попала под ракетный удар. «Укргидроэнерго» тогда сообщило о попадании по гидросооружениям и плотине станции, там произошел пожар. Угрозы прорыва не было. Оператор объекта заявил, что станция находится в тяжелом состоянии и прекратила работу.
В тот же день российские военные сообщили, что за неделю с 16 по 22 марта нанесли 49 «ударов возмездия» по украинским объектам. Удары нанесли в ответ на обстрелы российской территории. В результате действий военных были поражены «центры принятия решений» ВСУ, объекты аэродромной инфраструктуры, цеха по ремонту вооружения и военной техники и т.д.
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