Движение в районе ДнепроГЭС перекрыли

Движение в районе Днепровской гидроэлектростанции (ДнепроГЭС) закрыто, сообщила пресс-служба патрульной полиции подконтрольной Украине части Запорожской области.

Дорогу в районе станции перекрыли на фоне сообщений о взрывах в подконтрольном украинским войскам городе Запорожье. По данным сопредседателя Координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова, есть прилеты ракет по местам, используемым ВСУ для ведения боевых действий.

В ночь на 1 июня по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Министр энергетики страны Герман Галущенко заявил о повреждении энергообъектов в ряде регионов, в том числе и в Запорожской области (по итогам референдума осенью 2022 года регион был включен в состав России).

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В конце марта ДнепроГЭС попала под ракетный удар. «Укргидроэнерго» тогда сообщило о попадании по гидросооружениям и плотине станции, там произошел пожар. Угрозы прорыва не было. Оператор объекта заявил, что станция находится в тяжелом состоянии и прекратила работу.

В тот же день российские военные сообщили, что за неделю с 16 по 22 марта нанесли 49 «ударов возмездия» по украинским объектам. Удары нанесли в ответ на обстрелы российской территории. В результате действий военных были поражены «центры принятия решений» ВСУ, объекты аэродромной инфраструктуры, цеха по ремонту вооружения и военной техники и т.д.