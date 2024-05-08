Захарова назвала спекуляциями обвинения России в кибератаках на Германию и Чехию

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Заявления западных стран, в частности Германии и Чехии о причастности России к кибератакам, являются безосновательными спекуляциями и поводом «раскручивать антироссийскую карту», заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на брифинге. Трансляция велась на YouTube-канале внешнеполитического ведомства.

«Это безосновательные спекуляции. Они разогревают, мне кажется, атмосферу, возможно, делают это, предвосхищая или в преддверии американских выборов», — сказала Захарова.

По ее мнению, данная тема «должна разыгрываться» внутри США. «Возможно, этот хор, многоголосье из натовских и еэсовских стран им тоже выгоден для того, чтобы раскручивать антироссийскую карту», — отметила дипломат.

Она также подчеркнула, что проверить обвинения нельзя, так как страны, которые их предъявляют, не приводят подтверждений своих слов.

3 мая поверенного в делах посольства России в Берлине вызвали в МИД Германии из-за взлома почтового сервера правящей Социал-демократической партии (СДПГ) в январе 2023 года, за которым, как считают власти, стоит группировка APT28. Ее связывают с Главным разведывательным управлением Генерального штаба Вооруженных сил России.

В этот же день МИД Чехии заявил, что в 2023 году некоторые учреждения в стране стали жертвой APT28.

Позднее НАТО опубликовало заявление о том, что группировка атаковала правительственные учреждения, операторов критически важной инфраструктуры и другие организации «на территории всего альянса», в том числе в Литве, Польше, Словакии и Швеции. Блок назвал этих хакеров «спонсируемыми Россией».

В российском посольстве сочли обвинения в связях хакеров с Россией бездоказательными и назвали действия Германии «очередным недружественным шагом, направленным на разжигание антироссийских настроений».