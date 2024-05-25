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Генсек НАТО пообещал «ответ в других сферах» на крупные кибератаки

Столтенберг: члены НАТО готовы к ответу в случае массированных кибератак
В случае массированной кибератаки страны НАТО применят пятую статью Вашингтонского договора о коллективной обороне, предупредил Столтенберг. Ранее в ЕС и НАТО обвинили Россию в нескольких кибератаках
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

НАТО может применить пятую статью Вашингтонского договора о принципах коллективной обороны в случае массированной кибератаки, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью The Economist.

Согласно пятой статье, нападение на одного из членов альянса рассматривается как нападение на всех участников НАТО. Для защиты союзника члены альянса могут предпринять «действия, которые сочтут необходимыми».

«Если они [кибератаки] будут масштабными, то мы сможем применить статью номер пять и ответить не только в киберпространстве, но и в других сферах, чтобы защитить союзников по НАТО», — сказал Столтенберг.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В начале мая поверенного в делах посольства России в Берлине вызвали в МИД Германии из-за взлома почтового сервера правящей Социал-демократической партии в январе 2023 года. За атакой, как считают власти, стоит группировка APT28, которую связали с Россией. В этот же день МИД Чехии заявил, что в 2023 году некоторые учреждения страны стали жертвами APT28.

Европейский союз осудил «злонамеренную киберкампанию» APT28. НАТО опубликовало заявление о том, что группировка атаковала правительственные учреждения, операторов критически важной инфраструктуры и другие организации «на территории всего альянса», в том числе в Литве, Польше, Словакии и Швеции. Блок назвал этих хакеров «спонсируемыми Россией».

Российские власти назвали обвинения бездоказательными.

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София Шошина София Шошина
Йенс Столтенберг НАТО кибератаки Россия
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