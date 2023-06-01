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В ВСУ раскрыли договоренность с Западом по атакам «Искандеров»

ВСУ заявили о договоренности с Западом не атаковать «Искандеры» западным оружием
С начала спецоперации западные страны передали Украине вооружения на $65 млрд, говорил ранее Шойгу. ВСУ не могут наносить удары по «Искандерам» на территории России по «договоренности с партнерами», сообщил спикер ВВС ВСУ
Ракетный комплекс &laquo;Искандер&raquo;
Ракетный комплекс «Искандер» (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут атаковать пункты дислокации комплексов «Искандер» за пределами новых регионов России западным оружием из-за договоренности с партнерами, заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

«Мы не атакуем цели на территории России. Как говорит руководство государства, есть стратегия: мы обещали партнерам не атаковать вооружением, которое нам предоставляют», — сказал он (цитата по «Страна.ua»).

По его словам, эти договоренности не касаются территорий, «захваченных Россией».

«Искандер» — семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов. Они предназначены для уничтожения систем ПВО и ПРО противника, а также объектов, которые те прикрывают, на расстоянии до 500 км.

После начала российской спецоперации на Украине США и их союзники ввели против Москвы уже несколько пакетов санкций, а также продолжают поставлять Киеву вооружения. Министр обороны России Сергей Шойгу неделей ранее заявил, что западные страны передали Украине вооружения на общую сумму более чем $65 млрд.

В середине мая президент США Джо Байден объявил, что союзники создадут коалицию по передаче ВСУ западных самолетов. В том же месяце Великобритания объявила о предоставлении Украине нескольких крылатых ракет Storm Shadow дальностью стрельбы более 250 км. Через некоторое время власти Луганска сообщили об ударах по городу этими снарядами.

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В России осуждают поставки западными странами вооружения Украине и считают, что это приведет к эскалации и затягиванию конфликта. Кремль отмечал, что Запад, допуская поставки Киеву самолетов, демонстрирует рост своей вовлеченности в конфликт.

В Белом доме неоднократно говорили, что Украина заверила США, что не будет использовать передаваемое ей американское оружие для ударов по территории России.

В ВСУ раскрыли договоренность с Западом по атакам «Искандеров»
В ВСУ раскрыли договоренность с Западом по атакам «Искандеров»

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Искандер Военная операция на Украине ВСУ поставки оружия
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