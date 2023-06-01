Россия и Финляндия прекратили совместные военные инспекции

Между Россией и Финляндией перестало действовать соглашение о военных инспекциях. Оно дополняло Венское соглашение ОБСЕ о данных о военных. Россия указывала, что некоторые страны приостановили передачу этих сведений Москве

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Москва денонсировала соглашение с Хельсинки о дополнительных военных оценочных визитах, изменения вступили в силу 1 июня, говорится в сообщении МИД Финляндии со ссылкой на уведомление российской стороны от 24 мая.

Соглашение между Россией и Финляндией было заключено в 2000 году, по нему предусматривалось проведение совместных военных визитов. Последний раз в России инспекции проводились 2020 году. До этого Финляндия провела инспекции на аэродроме Остров в 2016 году, Бесовец в 2017 году, Спутник в 2018 году и Луга в 2019 году. В свою очередь Россия в 2017 году, 2019 году и 2021 году посетила аэродром в финской Карелии, а в 2016 году и 2018 году — Лапландии.

Соглашение дополняло Венский документ Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 2011 года — он предусматривал обмен информацией между странами объединения об их вооруженных силах, оборонном планировании и военных бюджетах; в нем также зафиксирована система взаимных уведомлений и инспекций.

В марте текущего года Москва отказалась предоставлять данные ОБСЕ о вооруженных силах в связи с тем, что Чехия приостановила выполнение обязательств в отношении России, а Украина отказалась участвовать в ежегодном обмене военной информацией (ЕОВИ).

4 апреля Финляндия стала членом НАТО. Министр иностранных дел страны Пекка Хаависто в интервью Kyodo отмечал, что основная причина вступления в альянс — «ядерная риторика России». Президент России Владимир Путин назвал ошибкой отказ Финляндии от нейтралитета и вступление в НАТО. Он заявил, что это может негативно отразиться на отношениях двух стран.