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Посольство России заявило о снижении случаев дискриминации русских в ФРГ

Поток заявлений о дискриминации от проживающих в Германии граждан России значительно снизился с момента начала спецоперации на Украине, сообщили РБК в посольстве России в Германии
Вход в спортивный зал немецко-российской Ломоносовской школы после поджога в Берлине
Вход в спортивный зал немецко-российской Ломоносовской школы после поджога в Берлине (Фото: Lisi Niesner / Reuters)

Поток заявлений от российских граждан, сталкивающихся с дискриминацией в Германии с начала военной спецоперации России на Украине, значительно сократился, сообщили РБК в пресс-службе посольства России в ФРГ. Ранее дипмиссия открыла специальный канал обратной связи в виде отдельного ящика электронной почты, на который принимали сообщения граждан о произошедших с ними инцидентах.

«В настоящее время поток обращений значительно снизился. Связываем это с эффективностью наших усилий по привлечению внимания германских властей, правоохранительных органов ФРГ и общественности к данной проблеме, а также заявлениями видных германских политиков о недопустимости подобных проявлений», — сказали в пресс-службе посольства. Как отметили в дипмиссии, с 24 февраля «наблюдался резкий всплеск случаев дискриминации наших соотечественников в ФРГ».

«Речь шла, в частности, о рукоприкладстве и порче имущества, «моббинге» (травле. — РБК) на рабочих местах и в образовательных учреждениях, в том числе детских, оскорблениях и угрозах. Федеральным ведомством уголовной полиции ФРГ фиксировалось около 200 противоправных деяний против русскоязычных граждан в неделю», — пояснили в посольстве.

В посольстве добавили, что также внимательно отслеживают ситуацию с осквернением советских мемориалов. «По всем случаям вандализма и осквернений советских воинских мемориалов в Германии посольство России направляет ноты протеста в МИД ФРГ, а также письма местным властям. Последствия оперативно устраняются. Охрана мемориалов усилена. Полиция реагирует профессионально», — сказали РБК в дипмиссии.

28 апреля немецкая социологическая служба Medien Dienst Integration опубликовала исследование под названием «Враждебные действия в связи с войной на Украине», в котором указала, что с 24 февраля в Германии, по данным федеральной полиции, было зафиксировано порядка 1700 враждебных действий. Среди них было больше всего случаев порчи имущества, включая разбитые витрины, проколотые автомобильные шины и граффити на зданиях. Преступления были направлены против людей или предприятий, в том числе лиц украинского и российского происхождения и их предприятий. В отдельных случаях действия были направлены против выходцев из Белоруссии. В исследовании отмечается, что с 24 февраля в социальных сетях было опубликовано много сообщений о дискриминации в отношении русскоязычного населения, однако значительная часть из них оказались ложными.

В начале апреля Федеральное ведомство по охране Конституции Германии предостерегало от целенаправленных дезинформационных кампаний, преувеличивающих масштабы враждебных действий против лиц русского происхождения. Издание Tagesspiegel, в свою очередь, сообщало о 16 случаях вандализма в отношении советских мемориалов в Берлине, в том числе в Трептов-парке.

Глава МВД Германии Нэнси Файзер в начале апреля выступила против дискриминации русскоговорящих людей в Германии. «Ужасная агрессивная война против Украины — это война Путина. Это не война людей с русскими корнями, которые живут в Германии. Мы решительно выступаем против враждебного отношения или дискриминации людей из-за их русского происхождения или языка», — сказала она агентству DPA. Министр подчеркнула, что ведомство «будет защищать каждого человека в Германии и каждый объект в равной степени».

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Генеральный секретарь Христианско-демократического союза (ХДС) Марио Чайя призвал немцев с русскими корнями обращаться в его офис, в случае если они столкнулись с дискриминацией. Я с тревогой вижу, что происходят нападения на русские магазины и русско-немецкую школу в Марцан-Хеллерсдорфе (административный округ Берлина. — РБК). На стенах домов есть граффити, такие как «русский магазин» и «военные чиновники». Русскоязычные подвергаются издевательствам в метро. Вместе мы должны отреагировать на этот тлеющий внутринемецкий конфликт на ранней стадии и принять контрмеры до того, как ребенок упадет в колодец», — заявил он.

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Теги
Вероника Вишнякова Вероника Вишнякова
дискриминация Германия посольство России в Германии Военная операция на Украине
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