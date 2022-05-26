В ДДТ заявили о продолжении концертной деятельности в России

Солист группы «ДДТ» Юрий Шевчук (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Рок-группа ДДТ продолжит свои концерты в России. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальной группе коллектива во «ВКонтакте».

«Юрий Шевчук НЕ заявлял о прекращении концертной деятельности «ДДТ» в России! <...> Группа может и хочет выступать, не сомневайтесь», — говорится в сообщении, опубликованном в официальной группе коллектива во «ВКонтакте».

Солист группы Юрий Шевчук в интервью «Первому радио 89.1FM» ранее заявил, что концертная деятельность может подойти к концу. «В России у меня, кажется, концертная деятельность подходит к концу. Но временно, надеюсь», — сказал Шевчук.

19 мая после концерта в Уфе на музыканта составили административный протокол по статье 20.3.3 КоАП по дискредитации Вооруженных сил России. Она предусматривает административный штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб. Солист во время концерта выступил с антивоенным обращением и рассказал о своем понимании слова «Родина». Продюсер ДДТ Радмир Усаев отметил, что с Шевчуком на протяжении часа разговаривали сотрудники правоохранительных органов о концерте, его направленности и высказываниях.

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