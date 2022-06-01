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Глава ДНР Пушилин опроверг сообщения о ранении

О том, что глава Донецкой народной республики Денис Пушилин ранен в городе Красный Лиман, сообщил советник главы МВД Украины Виктор Андрусив. В ДНР сказали, что это неправда, сам Пушилин также опроверг информацию
Денис Пушилин
Денис Пушилин (Фото: Николай Тришин / ТАСС)

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин опроверг сообщения о ранении в городе Красный Лиман (Лиман), где проходит российская спецоперация. Об этом он заявил RT.

«Все в порядке. Мы с губернатором Санкт-Петербурга были в Мариуполе, подписали договор о побратимстве. С Александром Дмитриевичем [Бегловым] чувствуем себя вполне хорошо», — сказал он.

Ранее заявления о ранении Пушилина назвал неправдой и фейком источник «РИА Новости» в Донецке, а глава Минздрава ДНР сообщил ТАСС, что не располагает данными о том, что глава республики был ранен.

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РБК направил запрос в пресс-службу Министерства здравоохранения ДНР, а также обратился за комментарием к пресс-секретарю главы ДНР.

О ранении Пушилина в Лимане написал в Telegram советник главы МВД Украины Виктор Андрусив. Также эту информацию опубликовало издание «РБК Украина» со ссылкой на сообщение в Telegram другого советника главы МВД, Антона Геращенко. Они утверждали, что Пушилин был ранен при артиллерийском ударе по время поездки в город.

О начале штурма Красного Лимана в ДНР заявили 24 мая. Тогда Пушилин заявлял, что началась активная фаза установления контроля над городом, в населенный пункт зашли вооруженные силы России и донбасских республик. К тому моменту, по словам Пушилина, «порядка половины города» находилось по контролем подразделений ДНР и российских войск.

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В ночь на 27 мая в офисе украинского президента сообщили, что ВСУ отступили из Красного Лимана. В тот же день в ДНР сообщили об установлении полного контроля над городом «при огневой поддержке Вооруженных сил России».

Красный Лиман — город в 60 км к северо-западу от Донецка в Краматорском районе Донецкой области Украины. Он расположен неподалеку от пересечения трасс из Константиновки, Авдеевки и Селидово по направлению к украинскому городу Днепр. В прошлом году население Красного Лимана оценивалось в 20 тыс. человек.


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Теги
Денис Ворошилов Денис Ворошилов, Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова
ДНР Денис Пушилин ранение опровержение Донбасс спецоперация Украина
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